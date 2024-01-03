Скільки коштів виплатили за програмою ВідновиДІМ

Голова Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк. Фото: Мінвідновлення України

Державна установа "Фонд енергоефективності" виплатила понад 278 млн грн грантів учасникам програми "ВідновиДІМ" з листопада 2022 року. Наразі своєї черги чекають заявки на на майже 700 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України з посиланням на очільника Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк.

Читайте також:

Детальніше про роботу "Фонду енергоефективності"

За словами очільника держустанови, зараз відновлюють тисячі домогосподарств, зокрема 17 тисяч родин уже повернулися додому, а очікується зростання цієї кількості до 30 тисяч.

Проєкти "Енергодім". Джерело: Мінвідновлення

"З листопада 2022 року ми виплатили ОСББ понад 278 мільйонів гривень і ще маємо заявок на майже 700 мільйонів гривень. За ці кошти відновимо тисячі домогосподарств — майже 17 тисяч родин вже повернулися додому та очікуємо що ця кількість зросте до 30 тисяч", — сказав Фаренюк.

Крім того, "Фонд енергоефективності" за час дії воєнного стану виплатив 800 млн грн грантів ОСББ, що стали учасниками Програми термомодернізації "Енергодім". Цьогоріч держустанова розраховує підвищити кількість повністю або частково завершених проєктів за програмою до 450, що допоможе скоротити викиди вуглекислого газу на 63 тисячі тонн. Основною зміною у Програмі "Енергодім" є можливість отримання часткового авансування будівельних робіт на рівні 30% вартості проєкту.

Зміни у Програмі "Енергодім". Джерело: Мінвідновлення

Окрім Програми "Енергодім", зміни відбулися і у "ВідновиДІМ". Станом на сьогодні територія Програми розширилася і відтепер діє по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій, а також територій активних бойових дій.

Зміни у програмі "ВідновиДІМ". Джерело: Мінвідновлення

Плани "Фонду енергоефективності" на 2024 рік

У 2024 році планується завершити не менше 400 проєктів відбудови багатоквартирних будинків. Фонд енергоефективності також виплатив 800 млн грн грантів ОСББ за участь у програмі термомодернізації "Енергодім" під час дії воєнного стану.

Єгор Фаренюк визначив плани на 2024 рік:

Підвищити кількість завершених проєктів за Програмою "Енергодім" до 450, зменшивши викиди CO2 на 63 тисячі тонн.

Завершити не менше 400 проєктів за програмою "ВідновиДІМ".

Запустити пілотний етап Програми "ГрінДІМ", яка спрямована на забезпечення приватних та багатоквартирних домогосподарств електроенергією під час можливих блекаутів. Це включатиме встановлення сонячних панелей з акумуляторами і теплових насосів.

Плани "Фонду енергоефективності" на 2024 рік. Джерело: Мінвідновлення

Нагадаємо, що у рамках оновленої держпрограми на житло "єВідновлення", українці, чиє житло зруйноване внаслідок війни, можуть оформити та отримати грошову компенсацію. Йдеться про тих, хто зробив ремонти за власні кошти.