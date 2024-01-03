Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Сколько средств получили ОСББ Украины в 2023 году arrow

Сколько средств получили ОСББ Украины в 2023 году

3 января 2024 12:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Сколько средств выплатили по программе ВідновиДІМ
Глава Фонда энергоэффективности Егор Фаренюк. Фото: Мінвідновлення Украины
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" выплатило более 278 млн грн грантов участникам программы "ВідновиДІМ" с ноября 2022 года. Сейчас своей очереди ждут заявки почти на 700 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины со ссылкой на главу "Фонда энергоэффективности" Егора Фаренюка.

Читайте также:

Детальнее о работе "Фонда энергоэффективности"

По словам главы госучреждения, сейчас в Украине восстанавливают тысячи домохозяйств, в том числе 17 тысяч семей уже вернулись домой, а ожидается рост этого количества до 30 тысяч.

null
Проекты "Энергодім". Источник: Минвідновлення

"С ноября 2022 года мы выплатили ОСББ более 278 миллионов гривен и еще имеем заявок на почти 700 миллионов гривен. За эти средства восстановим тысячи домохозяйств — почти 17 тысяч семей уже вернулись домой и ожидаем, что это количество вырастет до 30 тысяч", — сказал Фаренюк. .

Кроме того, "Фонд энергоэффективности" за время действия военного положения выплатил 800 млн грн грантов ОСББ, ставших участниками Программы термомодернизации "Энергодім". В этом году госучреждение рассчитывает повысить количество полностью или частично завершенных проектов по программе до 450, что поможет сократить выброс углекислого газа на 63 тысячи тонн. Основное изменение в Программе "Энергодім" — возможность получения частичного авансирования строительных работ на уровне 30% стоимости проекта.

null
Изменения в программе "Энергодім". Источник: Минвосстановление

Кроме Программы "Энергодім", изменения произошли и в "ВідновиДІМ". На сегодня территория Программы расширилась и теперь действует по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий активных боевых действий.

null
Изменения в программе "ВідновиДІМ". Источник: Минвосстановление

Планы "Фонда энергоэффективности" на 2024 год

В 2024 году планируется завершить не менее 400 проектов восстановления многоквартирных домов. Фонд энергоэффективности также выплатил 800 млн грн грантов ОСББ за участие в программе термомодернизации "Энергодім" во время действия военного положения.

Егор Фаренюк определил планы на 2024 год:

  • Повысить количество завершенных проектов по программе "Энергодім" до 450, уменьшив выбросы CO2 на 63 тысячи тонн.
  • Завершить не менее 400 проектов по программе "ВідновиДІМ".
  • Запустить пилотный этап Программы "ГрінДІМ", направленной на обеспечение частных и многоквартирных домохозяйств электроэнергией во время возможных блекаутов. Это будет включать установку солнечных панелей с аккумуляторами и тепловыми насосами.
null
Планы Фонда энергоэффективности на 2024 год. Источник: Мінвідновлення

Напомним, что в рамках обновленной госпрограммы на жилье "єВідновлення", украинцы, чье жилье разрушено в результате войны, могут оформить и получить денежную компенсацию. Речь идет о тех, кто сделал ремонты за свой счет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме