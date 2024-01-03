Сколько средств выплатили по программе ВідновиДІМ

Глава Фонда энергоэффективности Егор Фаренюк. Фото: Мінвідновлення Украины

Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" выплатило более 278 млн грн грантов участникам программы "ВідновиДІМ" с ноября 2022 года. Сейчас своей очереди ждут заявки почти на 700 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины со ссылкой на главу "Фонда энергоэффективности" Егора Фаренюка.

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По словам главы госучреждения, сейчас в Украине восстанавливают тысячи домохозяйств, в том числе 17 тысяч семей уже вернулись домой, а ожидается рост этого количества до 30 тысяч.

Проекты "Энергодім". Источник: Минвідновлення

"С ноября 2022 года мы выплатили ОСББ более 278 миллионов гривен и еще имеем заявок на почти 700 миллионов гривен. За эти средства восстановим тысячи домохозяйств — почти 17 тысяч семей уже вернулись домой и ожидаем, что это количество вырастет до 30 тысяч", — сказал Фаренюк. .

Кроме того, "Фонд энергоэффективности" за время действия военного положения выплатил 800 млн грн грантов ОСББ, ставших участниками Программы термомодернизации "Энергодім". В этом году госучреждение рассчитывает повысить количество полностью или частично завершенных проектов по программе до 450, что поможет сократить выброс углекислого газа на 63 тысячи тонн. Основное изменение в Программе "Энергодім" — возможность получения частичного авансирования строительных работ на уровне 30% стоимости проекта.

Изменения в программе "Энергодім". Источник: Минвосстановление

Кроме Программы "Энергодім", изменения произошли и в "ВідновиДІМ". На сегодня территория Программы расширилась и теперь действует по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий активных боевых действий.

Изменения в программе "ВідновиДІМ". Источник: Минвосстановление

Планы "Фонда энергоэффективности" на 2024 год

В 2024 году планируется завершить не менее 400 проектов восстановления многоквартирных домов. Фонд энергоэффективности также выплатил 800 млн грн грантов ОСББ за участие в программе термомодернизации "Энергодім" во время действия военного положения.

Егор Фаренюк определил планы на 2024 год:

Повысить количество завершенных проектов по программе "Энергодім" до 450, уменьшив выбросы CO2 на 63 тысячи тонн.

Завершить не менее 400 проектов по программе "ВідновиДІМ".

Запустить пилотный этап Программы "ГрінДІМ", направленной на обеспечение частных и многоквартирных домохозяйств электроэнергией во время возможных блекаутов. Это будет включать установку солнечных панелей с аккумуляторами и тепловыми насосами.

Планы Фонда энергоэффективности на 2024 год. Источник: Мінвідновлення

Напомним, что в рамках обновленной госпрограммы на жилье "єВідновлення", украинцы, чье жилье разрушено в результате войны, могут оформить и получить денежную компенсацию. Речь идет о тех, кто сделал ремонты за свой счет.