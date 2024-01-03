Сколько средств выплатили по программе ВідновиДІМ

Сколько средств получили ОСББ Украины в 2023 году
Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" выплатило более 278 млн грн грантов участникам программы "ВідновиДІМ" с ноября 2022 года. Сейчас своей очереди ждут заявки почти на 700 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины со ссылкой на главу "Фонда энергоэффективности" Егора Фаренюка.
Детальнее о работе "Фонда энергоэффективности"
По словам главы госучреждения, сейчас в Украине восстанавливают тысячи домохозяйств, в том числе 17 тысяч семей уже вернулись домой, а ожидается рост этого количества до 30 тысяч.
"С ноября 2022 года мы выплатили ОСББ более 278 миллионов гривен и еще имеем заявок на почти 700 миллионов гривен. За эти средства восстановим тысячи домохозяйств — почти 17 тысяч семей уже вернулись домой и ожидаем, что это количество вырастет до 30 тысяч", — сказал Фаренюк. .
Кроме того, "Фонд энергоэффективности" за время действия военного положения выплатил 800 млн грн грантов ОСББ, ставших участниками Программы термомодернизации "Энергодім". В этом году госучреждение рассчитывает повысить количество полностью или частично завершенных проектов по программе до 450, что поможет сократить выброс углекислого газа на 63 тысячи тонн. Основное изменение в Программе "Энергодім" — возможность получения частичного авансирования строительных работ на уровне 30% стоимости проекта.
Кроме Программы "Энергодім", изменения произошли и в "ВідновиДІМ". На сегодня территория Программы расширилась и теперь действует по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий активных боевых действий.
Планы "Фонда энергоэффективности" на 2024 год
В 2024 году планируется завершить не менее 400 проектов восстановления многоквартирных домов. Фонд энергоэффективности также выплатил 800 млн грн грантов ОСББ за участие в программе термомодернизации "Энергодім" во время действия военного положения.
Егор Фаренюк определил планы на 2024 год:
- Повысить количество завершенных проектов по программе "Энергодім" до 450, уменьшив выбросы CO2 на 63 тысячи тонн.
- Завершить не менее 400 проектов по программе "ВідновиДІМ".
- Запустить пилотный этап Программы "ГрінДІМ", направленной на обеспечение частных и многоквартирных домохозяйств электроэнергией во время возможных блекаутов. Это будет включать установку солнечных панелей с аккумуляторами и тепловыми насосами.
Напомним, что в рамках обновленной госпрограммы на жилье "єВідновлення", украинцы, чье жилье разрушено в результате войны, могут оформить и получить денежную компенсацию. Речь идет о тех, кто сделал ремонты за свой счет.
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