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Нове житло за сертифікати єВідновлення — як та коли можна отримати

27 грудня 2023 09:47
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Обмін житлових сертифікатів на житло через Дію — як та коли можна отримати новий дім
Багатоповерхові будинки у Києві. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Відсьогодні, з 27 грудня, власники пошкодженого житла можуть скористатися новою можливістю використання житлових сертифікатів у "Дії" для придбання нового місця проживання. Раніше власники могли лише дізнатися про суму компенсації та термін її дії, але відтепер ці кошти можна використати для купівлі нового житла.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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За словами міністра, українці, які мають житлові сертифікати як компенсацію за знищене майно, можуть подати заяву про бронювання коштів для придбання нової домівки. 

Як це зробити:

  • Оновіть застосунок до останньої версії.
  • У розділі "єВідновлення" відкрийте вкладку "Сертифікати на житло".
  • Натисніть "Забронювати кошти".

Коли будуть перераховані кошти

Після подачі заявки, упродовж п'яти робочих днів, має прийти підтвердження від "Дії" про те, що кошти заброньовані. Після цього у людини буде 30 днів для оформлення угоди купівлі-продажу. Оформити цю угоду може лише нотаріус, який має доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Упродовж п'яти днів кошти будуть перераховані продавцю житла. Якщо цього терміну недостатньо, можна повторно подати заяву про бронювання коштів. Також є можливість придбати нове житло на вторинному ринку або вкласти кошти в будівництво.

Важливо: щоб скористатися сертифікатом, потрібно припинити право власності на знищений об'єкт нерухомості, що можна зробити в ЦНАПі або в нотаріуса. Потрібно оновити застосунок та можна починати відбудовувати свій дім.

Нагадаємо, що заступниця міністра з питань розвитку громад та інфраструктури України Наталія Козловська розповіла, що буде у пріоритеті при відновленні житла у 2024 році. За її словами, основне завдання Мінрозвитку — зробити на 100% відновлення об'єктів безбар'єрним.

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