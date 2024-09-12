Вимоги до вивезення грошей з України — що треба знати під час виїзду за кордон

Європейська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Згідно із законом громадяни України при перетині кордону можуть вивезти з країни понад 10 тисяч євро в еквіваленті, якщо задекларують попередньо таку суму. Водночас є розмір коштів, які декларувати не потрібно, а отже їх вивозити можна без будь-яких підтверджень.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 203.

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Яку суму можна вивозити без декларування

Згідно з постановою Кабміну, при виїзді за кордон без декларування дозволено перевозити до 10 тисяч євро в еквіваленті на одну особу. Однак, якщо сума перевищує цей ліміт, вона обов’язково підлягає декларуванню.

Варто зазначити, що навіть неповнолітні мають право вивезти до 10 тисяч євро в еквіваленті без декларування.

Як задекларувати кошти

Перед виїздом за кордон, у разі перевезення суми, що перевищує ліміт, необхідно заповнити декларацію про транскордонне переміщення. Зразок цього бланка можна роздрукувати самостійно у форматі А4 (210х296 мм). У декларації необхідно вказати особисті дані, інформацію про валютні цінності, а також їх походження та мету використання.

Окрім заповнення бланка, необхідно підготувати банківські виписки, які можуть бути двох типів: про зняття готівки з власних рахунків або про придбання банківських металів у відповідних установах.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Національному банку України уточнили, яку суму грошей можна провозити через кордон при поверненні в Україну. Вони також надали інструкції, як правильно це робити.

Ми також повідомляли, що 10 вересня запрацювали посилені валютні обмеження, що стосуються розрахунків за кордоном, для запобігання відтоку капіталу з країни. Йдеться про відповідне рішення Національного банку України.