Требования к вывозу денег из Украины — что нужно знать при выезде за границу

Европейская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Согласно закону, граждане Украины при пересечении границы могут вывезти из страны более 10 тысяч евро в эквиваленте, если задекларируют предварительно такую сумму. В то же время есть размер средств, которые декларировать не нужно, а значит, их вывозить можно без каких-либо подтверждений.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 27 февраля 2019 г. №203.

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Какую сумму можно вывозить без декларирования

Согласно постановлению Кабмина, при выезде за границу без декларирования разрешено перевозить до 10 тысяч евро в эквиваленте одного человека. Однако, если сумма превышает этот лимит, она обязательно подлежит декларированию.

Следует отметить, что даже несовершеннолетние имеют право вывезти до 10 тысяч евро в эквиваленте без декларирования.

Как задекларировать средства

Перед выездом за границу, в случае перевозки суммы, превышающей лимит, необходимо заполнить право на трансграничное перемещение. Пример этого бланка можно распечатать самостоятельно в формате А4 (210х296 мм). В декларации необходимо указать личные данные, информацию о валютных ценностях, а также их происхождение и цели использования.

Кроме заполнения бланка необходимо подготовить банковские выписки, которые могут быть двух типов: о снятии наличных с собственных счетов или о приобретении банковских металлов в соответствующих учреждениях.

Что еще нужно знать

Напомним, в Национальном банке Украины уточнили, какую сумму денег можно провозить через границу при возвращении в Украину. Они также дали инструкции, как правильно это делать.

Мы также сообщали, что 10 сентября заработали усиленные валютные ограничения, касающиеся расчетов за границей, для предотвращения оттока капитала из страны. Речь идет о соответствующем решении Национального банка.