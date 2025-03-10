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Скільки грошей внесли українські біженці до бюджету Польщі

10 березня 2025 23:03
Анастасія Писаненко - редактор
Скільки грошей внесли українські біженці до бюджету Польщі
Українські біженці. Фото: УНІАН
Анастасія Писаненко - редактор

Українські мігранти принесли до держбюджету Польщі 15,1 млрд злотих ($3,9 млрд) у 2024 році. Тоді як витрати країни на підтримку українців були в п’ять разів меншими.

Про це повідомляє PAP Buzines із посиланням на звіт державного Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

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Внески до держбюджету формуються за рахунок сплати українцями податку на доходи фізичних осіб, пенсійних внесків, страхових відрахувань на випадок інвалідності, медичного страхування, а також надходжень від ПДВ.

У 2024 році Польща виділила 2,8 млрд злотих ($728 млн) на підтримку українців у рамках програми "Сім'я 800+", яка передбачає щомісячну виплату 800 злотих на дитину, що навчається в польській школі.

"Зважаючи на розмір податків, сплачених у Польщі мігрантами з України, можна констатувати, що на кожен польський злотий, отриманий громадянами України за програмою "Сім'я 800+", мігранти заплатили до державного бюджету Польщі близько 5,4 злотих", — йдеться у доповіді BGK.

Нагадаємо, з 1 березня цього року українці у Польщі можуть подаватися на нові програми фінансової допомоги. До того ж, наші громадяни можуть подати заявку на оформлення карти побиту CUKR та прожити в країні ще три роки. 

Тим часом особам з інвалідністю польський уряд надає соціальні виплати. Так, у 2025 році повнолітнім громадянам нараховують спеціальну пенсію в розмірі 1588 злотих.

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