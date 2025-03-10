Сколько денег внесли украинские беженцы в бюджет Польши в бюджет Польши

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Украинские мигранты принесли в госбюджет Польши 15,1 млрд злотых ($3,9 млрд) в 2024 году. Тогда как расходы страны на поддержку украинцев были в пять раз меньше.

Об этом сообщает PAP Buzines со ссылкой на отчет государственного Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

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Взносы в госбюджет формируются за счет уплаты украинцами налога на доходы физических лиц, пенсионных взносов, страховых отчислений на случай инвалидности, медицинского страхования, а также поступлений от НДС.

В 2024 году Польша выделила 2,8 млрд злотых ($728 млн) на поддержку украинцев в рамках программы "Семья 800+", которая предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых на ребенка, обучающегося в польской школе.

"Учитывая размер налогов, уплаченных в Польше мигрантами из Украины, можно констатировать, что на каждый польский злотый, полученный гражданами Украины по программе "Семья 800+", мигранты заплатили в государственный бюджет Польши около 5,4 злотых", — говорится в докладе BGK.

Напомним, с 1 марта этого года украинцы в Польше могут подаваться на новые программы финансовой помощи. К тому же наши граждане могут подать заявку на оформление карты побыту CUKR и прожить в стране еще 3 года.

Между тем лицам с инвалидностью польское правительство предоставляет социальные выплаты. Так, в 2025 году совершеннолетним гражданам начисляют специальную пенсию в размере 1 588 злотых.