Скільки коштів надійшло до бюджету у 2024 році

Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У січні 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 111,7 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Що на 7,4 млрд грн більше, ніж у минулому році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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У повідомленні сказано, що цьогорічні надходження до держбюджету України становлять 107,0%. За підсумками січня надходження платежів від Державної податкової служби, становили 60,2 млрд грн (+ 24,4 млрд грн до січня 2023 року), в тому числі:

34,6 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 44,4 млрд, відшкодовано — 9,8 млрд грн);

12,7 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

8,0 млрд грн — акцизний податок;

3,5 млрд грн — рентна плата;

1,9 млрд грн — податок на прибуток підприємств.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 47,3 млрд гривень (+ 20,7 млрд грн до січня 2023 року).

Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 120,9% (+ 19,3 млрд грн), у тому числі:

Державна податкова служба — 112,4 % (+ 6,6 млрд грн);

Державна митна служба — 130,2 % (+ 11 млрд грн).

В цілому, за оперативними даними, за підсумками січня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 147,0 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 31,3 млрд грн (станом на 31 січня) у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

"Дякуємо платникам податків за ваш внесок у підтримку української армії та фінансової стабільності країни", — додали у Мінфіні.

Нагадаємо, що обсяг сукупного державного боргу України сягнув нового історичного рекорду, перевищивши 5,5 трильйонів гривень або 145,32 млрд доларів. Станом на 31 грудня 2023 року він додав 30,4% у валюті.