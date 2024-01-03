На скільки видатки держбюджету України перевищили доходи у 2023 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна казначейська служба України відзвітувала про надходження у грудні у бюджет 127,1 мільярда гривень. Найбільші податки були сплачені за ввезені на українську територію товари — 35,7 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Бюджет України наповнюється, завдяки зборам, спеціальним платежам та податкам. Загальна сума надходжень за рік склала 1,66 трильйона гривень. Найбільше коштів у український бюджет надійшло через:

366,2 мільярда гривень — податок на ввезення товарів на митну територію України;

214,6 мільярда гривень — податок на виготовлені в Україні товари, здійснені процедури та надані послуги;

176 мільярда гривень — податок на дохід фізосіб та військовий збір;

143,8 мільярда гривень — податок на прибуток внутрішніх організацій (підприємств).

НБУ відзвітував про передачу у держбюджет України 35,9 мільярда гривень. Це частина прибутку регулятора у 2022 році.

Дефіцит бюджету у 2023 році склав 1,33 трильйона гривень. При цьому у загальному фонді цей показник — 1,36 трильйона гривень.

Надходження до держфонду за грудень 2023 року. Джерело: Мінфін

Міжнародна допомога Україні у 2023 році

Важливою частиною українського бюджету стали міжнародні грантові надходження. Загалом за рік ця сума склала 425,4 мільярда гривень. Найбільше коштів на безповоротній основі, Україні надали США – 400,5 мільярда гривень.

Також у український бюджет надійшли кошти і в рамках позик та фінансування деяких систем, програм і реформ. Загальні надходження становлять – 1,13 трильйона гривень. Найбільші суми були такі:

714,9 мільярда гривень — макрофінансова допомога Україні від ЄС;

164 мільярди гривень — фінансування програми EFF;

64,2 мільярда гривень — позика від Канади;

54,9 мільярда гривень — позика МБРР на відновлення українських потужностей.

"Водночас, за оперативними даними, платежі з погашення державного боргу за січень – грудень 2023 року становлять 436,5 млрд грн (95,8 % плану), платежі з обслуговування — 247,4 млрд грн (93,3 % плану)", — додали у Мінфіні.

Залучені кошти від розміщень ОВДП за січень — грудень 2023 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.

Надходження до держбюджету у 2023 році. Джерело: Мінфін

Нагадаємо, що за результатами одинадцяти місяців 2023 року, податки становлять більше половини в структурі доходів зведеного бюджету, а саме 53,2% всіх надходжень. Власні доходи бюджетних установ, включаючи спеціальні рахунки на потреби оборони, гуманітарну допомогу та відновлення, становлять 25,8%.