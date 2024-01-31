Сколько средств поступило в бюджет в 2024 году

Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В январе 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 111,7 млрд. грн. налогов, сборов и обязательных платежей. Что на 7,4 млрд грн больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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В сообщении говорится, что поступления в госбюджет Украины в этом году составляют 107,0%. По итогам января поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 60,2 млрд грн (+ 24,4 млрд грн до января 2023 года), в том числе:

34,6 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собранно 44,4 млрд, возмещено - 9,8 млрд грн);

12,7 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

8,0 млрд грн — акцизный налог;

3,5 млрд грн — рентная плата;

1,9 млрд грн — налог на прибыль предприятий.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 47,3 млрд гривен (+20,7 млрд грн до января 2023 года).

Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета, по оперативным данным, составляет 120,9% (+19,3 млрд грн), в том числе:

Государственная налоговая служба — 112,4% (+ 6,6 млрд грн);

Государственная таможенная служба — 130,2% (+ 11 млрд грн).

В целом, по оперативным данным, по итогам января 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 147,0 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, около 31,3 млрд грн (по состоянию на 31 января) в виде ЕСВ поступило в Пенсионный фонд и фонды социального страхования.

"Спасибо налогоплательщикам за ваш вклад в поддержку украинской армии и финансовой стабильности страны" , — добавили в Минфине.

Напомним, что объем совокупного государственного долга Украины достиг нового исторического рекорда, превысив 5,5 триллиона гривен или 145,32 млрд долларов. По состоянию на 31 декабря 2023 г. он прибавил 30,4% в валюте.