Україна
Скільки гривень треба мати, щоб купити 1 000 доларів

Скільки гривень треба мати, щоб купити 1 000 доларів

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 15:59
Курс валют в Україні — скільки коштує купити 1 000 гривень 17 січня
Людина тримає долари в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці часто зберігають свої заощадження в різних іноземних валютах, наприклад, у доларах. На початку 2026 року курс долара в Україні почав зростати, тож не завадить нагадати, скільки коштуватиме купити 1 000 доларів у січні.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Читайте також:

1 000 доларів у банках 

Станом на 17 січня офіційний курс долара, як свідчать дані Національного банку України (НБУ), перебуває на позначці у 43,39 гривень. Тобто, 1 000 доларів — це 43 390 гривень. 

null
Курс долара в Україні. Скриншот: НБУ

Але в українських банках курс валют може відрізнятися від офіційного. Наприклад, на сайті Мінфіну вказано, що:

  • купити один долар у банках у середньому можна за 43,75 гривні;
  • продати долар можна за курсом у 43,20 гривні. 

Отже, банки зараз проводять операції з купівлі та продажу доларів за наступними показниками: 

  • купити 1 000 доларів  у середньому коштує 43 750 гривень; 
  • продати 1 000 доларів можна у середньому за  43 200 гривень.

1 000 доларів в обмінниках

17 січня показники для долара такі: 

  • купівля коштує у середньому 43,45 гривні за долар; 
  • продаж — 43,55 гривні за долар.

Отож, в обмінниках 1 000 доларів можна купити приблизно за 43 550 гривень, а продати — за 43 450 гривень.

Раніше ми розповідали, що фінансисти пропонують українцям цього року займатися диверсифікацією заощаджень у гривнях, доларах та євро. Це допоможе мінімізувати валютні ризики. Ще писали про те, як українцям зберегти хорошу кредитну історію та на що вона впливає.

курс валют долар гроші обмін долари
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
