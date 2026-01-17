Курс валют в Україні — скільки коштує купити 1 000 гривень 17 січня

Людина тримає долари в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці часто зберігають свої заощадження в різних іноземних валютах, наприклад, у доларах. На початку 2026 року курс долара в Україні почав зростати, тож не завадить нагадати, скільки коштуватиме купити 1 000 доларів у січні.

1 000 доларів у банках

Станом на 17 січня офіційний курс долара, як свідчать дані Національного банку України (НБУ), перебуває на позначці у 43,39 гривень. Тобто, 1 000 доларів — це 43 390 гривень.

Курс долара в Україні. Скриншот: НБУ

Але в українських банках курс валют може відрізнятися від офіційного. Наприклад, на сайті Мінфіну вказано, що:

купити один долар у банках у середньому можна за 43,75 гривні;

продати долар можна за курсом у 43,20 гривні.

Отже, банки зараз проводять операції з купівлі та продажу доларів за наступними показниками:

купити 1 000 доларів у середньому коштує 43 750 гривень;

продати 1 000 доларів можна у середньому за 43 200 гривень.

1 000 доларів в обмінниках

17 січня показники для долара такі:

купівля коштує у середньому 43,45 гривні за долар;

продаж — 43,55 гривні за долар.

Отож, в обмінниках 1 000 доларів можна купити приблизно за 43 550 гривень, а продати — за 43 450 гривень.

