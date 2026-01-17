Видео
Україна
Видео

Сколько гривен надо иметь, чтобы купить 1 000 долларов

Сколько гривен надо иметь, чтобы купить 1 000 долларов

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 15:59
Курс валют в Украине — сколько стоит купить 1 000 гривен 17 января
Человек держит доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы часто хранят свои сбережения в различных иностранных валютах, например, в долларах. В начале 2026 года курс доллара в Украине начал расти, поэтому не помешает напомнить, сколько будет стоить купить 1 000 долларов в январе

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

1 000 долларов в банках

По состоянию на 17 января официальный курс доллара, как свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), находится на отметке в 43,39 гривны. То есть, 1 000 долларов — это 43 390 гривен.

Курс доллара в Украине. Скриншот: НБУ

Но в украинских банках курс валют может отличаться от официального. Например, на сайте Минфина указано, что:

  • купить один доллар в банках в среднем можно за 43,75 гривны;
  • продать доллар можно по курсу в 43,20 гривны.

То есть, банки сейчас проводят операции по покупке и продаже долларов по следующим показателям:

  • купить 1 000 долларов в среднем стоит 43 750 гривен;
  • продать 1 000 долларов можно в среднем за 43 200 гривен.

1 000 долларов в обменниках

17 января показатели для доллара следующие:

  • покупка стоит в среднем 43,45 гривны за доллар;
  • продажа — 43,55 гривны за доллар.

Так, в обменниках 1 000 долларов можно купить примерно за 43 550 гривен, а продать - за 43 450 гривен.

Ранее мы рассказывали, что финансисты предлагают украинцам в этом году заниматься диверсификацией сбережений в гривнах, долларах и евро. Это поможет минимизировать валютные риски. Еще писали о том, как украинцам сохранить хорошую кредитную историю и на что она влияет.

курс валют доллар деньги обмен долары
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
