Курс валют в Украине — сколько стоит купить 1 000 гривен 17 января

Сколько гривен надо иметь, чтобы купить 1 000 долларов
Украинцы часто хранят свои сбережения в различных иностранных валютах, например, в долларах. В начале 2026 года курс доллара в Украине начал расти, поэтому не помешает напомнить, сколько будет стоить купить 1 000 долларов в январе
1 000 долларов в банках
По состоянию на 17 января официальный курс доллара, как свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), находится на отметке в 43,39 гривны. То есть, 1 000 долларов — это 43 390 гривен.
Но в украинских банках курс валют может отличаться от официального. Например, на сайте Минфина указано, что:
- купить один доллар в банках в среднем можно за 43,75 гривны;
- продать доллар можно по курсу в 43,20 гривны.
То есть, банки сейчас проводят операции по покупке и продаже долларов по следующим показателям:
- купить 1 000 долларов в среднем стоит 43 750 гривен;
- продать 1 000 долларов можно в среднем за 43 200 гривен.
1 000 долларов в обменниках
17 января показатели для доллара следующие:
- покупка стоит в среднем 43,45 гривны за доллар;
- продажа — 43,55 гривны за доллар.
Так, в обменниках 1 000 долларов можно купить примерно за 43 550 гривен, а продать - за 43 450 гривен.
