Курс валют в Украине — сколько стоит купить 1 000 гривен 17 января

Украинцы часто хранят свои сбережения в различных иностранных валютах, например, в долларах. В начале 2026 года курс доллара в Украине начал расти, поэтому не помешает напомнить, сколько будет стоить купить 1 000 долларов в январе

1 000 долларов в банках

По состоянию на 17 января официальный курс доллара, как свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), находится на отметке в 43,39 гривны. То есть, 1 000 долларов — это 43 390 гривен.

Курс доллара в Украине. Скриншот: НБУ

Но в украинских банках курс валют может отличаться от официального. Например, на сайте Минфина указано, что:

купить один доллар в банках в среднем можно за 43,75 гривны;

продать доллар можно по курсу в 43,20 гривны.

То есть, банки сейчас проводят операции по покупке и продаже долларов по следующим показателям:

купить 1 000 долларов в среднем стоит 43 750 гривен;

продать 1 000 долларов можно в среднем за 43 200 гривен.

1 000 долларов в обменниках

17 января показатели для доллара следующие:

покупка стоит в среднем 43,45 гривны за доллар;

продажа — 43,55 гривны за доллар.

Так, в обменниках 1 000 долларов можно купить примерно за 43 550 гривен, а продать - за 43 450 гривен.

