Збирання грибів може обернутися штрафом у 50 000 євро — що треба знати українцям у Німеччині

Після початку повномасштабної війни чимало українців знайшли прихисток у Німеччині. І разом із побутовими звичками вони привезли туди й любов до "тихого полювання". Осінні прогулянки лісом із кошиком у руках здаються безпечним і приємним відпочинком, однак за збирання грибів інколи можна отримати великий штраф.

Про правила збирання грибів у Німеччині та штрафи за порушення розповіли на порталі Ausnews.

Де не можна збирати гриби в Німеччині

В цій країні гриби можна збирати далеко не скрізь. Наприклад, у національних парках, природоохоронних зонах та обгороджених лісових ділянках це заборонено. На приватній території потрібно спочатку отримати дозвіл власника. Порушення цих правил може призвести до штрафів та навіть кримінальної відповідальності.

Які гриби заборонено збирати

Деякі їстівні гриби у Німеччині охороняються законом. Є види, які можна брати лише в невеликій кількості (білий гриб, лисички, підберезники, сморчки, підосичники тощо), а є й ті, що збирати категорично заборонено.

Зокрема це:

цезарський гриб;

трюфелі (всі місцеві види);

зеленушка;

трутовик;

літній боровик.

королівський боровик;

усі види гігрофорів.

Крім того, у Німеччині існують обмеження щодо кількості зібраних грибів, так зване "правило букета". Дозволяється збирати гриби тільки для особистого користування та в невеликій кількості. У різних регіонах ця кількість може відрізнятися, але найчастіше — 1–2 кілограми на людину на день.

Щоб збирати гриби у більшій кількості, потрібен спеціальний дозвіл. Без нього загрожує серйозне покарання.

Штрафи за порушення правил збирання грибів у Німеччині

Перевищення дозволеної норми збирання грибів може обійтися дуже дорого. Якщо зібрати більше, ніж дозволено для особистого споживання, доведеться заплатити чималий штраф — у середньому близько 100 євро за кожен зайвий кілограм. Конкретні правила можуть відрізнятися залежно від федеральної землі, адже місцева влада встановлює власні ліміти.

Та найсуворіше карають не за кількість, а за комерційне збирання або шкоду природі. Так, якщо гриби збирають на продаж чи знищують рідкісні види, штраф може сягати 10 000 євро, а в особливо серйозних випадках — навіть до 50 000 євро.

