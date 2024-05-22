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Систему автострахування чекають різкі зміни — як зростуть компенсації

22 травня 2024 08:35
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Автоцивілку в Україні оновлять — як зростуть суми компенсацій
Огляд авто після ДТП. Фото: shark-taxi
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні систему автострахування чекають суттєві зміни. Це передбачає законопроєкт № 8300, який підтримала Верховна Рада.

Про це розповів заступник голови Фінансового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

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Як зазначив представник комітету, йдеться про ухвалення проєкту закону про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту.

Документ, на його думку, зробить автоцивілку в країні "дієвою".

"Домовились, що ряд важливих правок для індустрії страхування будуть додані у законодавство найближчим часом від Комітету", — повідомив Железняк.

Загалом проєкт закону пропонує:

  • поступове підвищення розмірів страхових сум (максимальних) до розмірів у Європейському Союзі;
  • запровадження швидкого здійснення гарантійних виплат потерпілим за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (до 90 днів);
  • запровадження прямого врегулювання у всіх випадках аварій, в яких шкоду отримав лише транспорт, що дозволить потерпілому звернутись за виплатою до власного страховика, навіть якщо винуватець не був застрахований;
  • розширення застосування "європротоколу" — можливість оформлення заяв про страхове відшкодування без участі правоохоронців.

Ініціатори законопроєкту пояснюють, що нині більша частина положень законодавства не відповідає сучасним потребам учасників ринку.

Нові компенсації за полісами

Зараз в країні стоїть ліміт відповідальності страховика за шкоду, яку було заподіяно життю та здоров’ю. Він дорівнює 320 тис. гривень на одного потерпілого без прив'язки до кількості потерпілих. Водночас за шкоду, що було заподіяно майну потерпілих — 160 тис. гривень на одного потерпілого, однак не вище стелі у 800 тис. гривень на один страховий випадок.

Протягом двох років після того, як закон набуде чинності, компенсації поетапно зростуть:

  • за заподіяну шкоду життю та здоров’ю потерпілих — до 1 млн гривень на одного потерпілого та 20 млн гривень на одну страхову подію без прив'язки до кількості потерпілих,
  • за заподіяну шкоду майну — до 2 млн гривень на один страховий випадок незалежно від числа потерпілих.

Протягом чотирьох років після року вступу України у ЄС суми збільшать ще раз:

  • за заподіяну шкоду життю та здоров’ю потерпілих — до не менше ніж 52 млн гривень на одну потерпілу фізособу та 258 млн гривень на одну страхову подію без прив'язки до кількості потерпілих;
  • за заподіяну шкоду майну потерпілих, — до щонайменше 52 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні може зрости вартість пального. Пальне коштуватиме приблизно стільки, скільки воно коштує в Європі.

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що в Україні найближчим часом підвищаться акцизи на пальне та тютюн.

Верховна Рада
Ярослав Железняк
авто
страхування
законопроєкт

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