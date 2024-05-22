Автогражданку в Украине обновят — как вырастут суммы компенсаций

Систему автострахования ждут резкие изменения — как вырастут компенсации
В Украине систему автострахования ожидают существенные изменения. Это предусматривает законопроект №8300, который поддержала Верховная Рада.
Об этом рассказал заместитель главы Финансового комитета ВРУ Ярослав Железняк.
Реформа автогражданки в Украине
Как отметил представитель комитета, речь идет о принятии проекта закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта.
Документ, по его мнению, сделает автогражданку в стране "действенной".
"Договорились, что ряд важных поправок для индустрии страхования будут добавлены в законодательство в ближайшее время от Комитета", — сообщил Железняк.
В целом проект закона предлагает:
- постепенное повышение размеров страховых сумм (максимальных) до размеров в Европейском Союзе;
- введение быстрого осуществления гарантийных выплат потерпевшим за страховщиков-банкротов до введения в действие закона (до 90 дней);
- введение прямого урегулирования во всех случаях аварий, в которых ущерб получил только транспорт, что позволит потерпевшему обратиться за выплатой к собственному страховщику, даже если виновник не был застрахован;
- расширение применения "европротокола" — возможность оформления заявлений о страховом возмещении без участия правоохранителей.
Инициаторы законопроекта объясняют, что в настоящее время большая часть положений законодательства не отвечает современным потребностям участников рынка.
Новые компенсации по полисам
Сейчас в стране стоит лимит ответственности страховщика за ущерб, причиненный жизни и здоровью. Он равен 320 тыс. гривен на одного потерпевшего без привязки к количеству потерпевших. В то же время, за ущерб, причиненный имуществу потерпевших — 160 тыс. гривен на одного пострадавшего, однако не выше потолка в 800 тыс. гривен на один страховой случай.
В течение двух лет после вступления закона в силу компенсации поэтапно вырастут:
- за причиненный вред жизни и здоровью потерпевших — до 1 млн гривен за одного потерпевшего и 20 млн гривен на одно страховое событие без привязки к количеству пострадавших,
- за причиненный ущерб имуществу — до 2 млн гривен на один страховой случай независимо от числа потерпевших.
В течение четырех лет после года вступления Украины в ЕС суммы увеличат еще раз:
- за причиненный вред жизни и здоровью потерпевших — до не менее 52 млн гривен на одно потерпевшее физлицо и 258 млн гривен на одно страховое событие без привязки к количеству потерпевших;
- за причиненный ущерб имуществу потерпевших — до минимум 52 млн гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине может вырасти стоимость горючего. Топливо обойдется примерно в столько, сколько оно стоит в Европе.
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев сообщил, что в Украине в ближайшее время повысятся акцизы на топливо и табак.
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