Система не дає забронювати кошти за єВідновленням: чи є ризик втратити компенсацію

Купівля житла, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Останнім часом багато українців, які втратили житло через війну, стикаються з однаковою проблемою. Житловий сертифікат уже є, але система не дозволяє забронювати кошти для купівлі нового житла. Через це люди хвилюються, чи не втратили вони право на компенсацію.

Чи є причини для паніки, повідомив Юридичний порадник для ВПО, передає Новини.LIVE.

Що відбувається з сертифікатами

Насправді, якщо сертифікат уже видали — компенсацію ніхто не скасовував. Отриманий житловий сертифікат означає, що держава вже підтвердила ваше право на компенсацію за знищене житло.

Проблема зараз не в самому сертифікаті, а в тому, що кошти, які були виділені на виплати, уже зарезервували інші отримувачі або вони перебувають на етапі перерахування продавцям житла.

Саме тому частина власників сертифікатів поки що не може забронювати фінансування.

Коли з'являться нові кошти

У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що наступне фінансування очікується у два етапи — приблизно з серпня до листопада 2026 року.

Тож якщо зараз система видає відмову, це означає лише одне — потрібно дочекатися нового надходження коштів.

Чи може сертифікат "згоріти"

За це також не варто хвилюватись. Житловий сертифікат діє п'ять років з моменту його оформлення. Тобто навіть якщо зараз немає можливості забронювати кошти, сам документ залишається чинним, а ваше право на компенсацію нікуди не зникає.

Якщо вже знайшли житло

Тим, хто вже підшукує квартиру чи будинок, варто врахувати можливі строки нового фінансування. Якщо плануєте домовлятися з продавцем, краще одразу обговорити, що кошти можуть надійти трохи пізніше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть вимагати від Росії компенсацію за моральну шкоду, завдану війною. Верховний Суд пояснив, що під час визначення суми виплат враховуватимуть характер і глибину страждань, наслідки для людини та інші обставини справи, а не лише висновки психологів.

Також Новини.LIVE писали про заявки до міжнародного Реєстру збитків через "Дію". Тепер перелік підстав для отримання майбутніх компенсацій розширили: можна повідомити про моральну шкоду, втрату доступу до медицини чи освіти, економічні збитки та інші наслідки війни.