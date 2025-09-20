Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Сині та білі долари в Україні — у чому між ними різниця

Сині та білі долари в Україні — у чому між ними різниця

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 17:16
Яка різниця між синім та білим доларом — українцям пояснили
Долари у конверті. Фото: УНІАН

В Україні долари США поділяються на декілька спеціальних термінів. Наприклад, деякі банкноти називають "білими" чи "синіми" доларами. 

Сайт Новини.LIVE розповідає, що варто знати про таку валюту.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про "сині" та "білі" долари

Частина банкнот, випущених у попередні роки, має дещо світліший відтінок паперу, на відміну від інших серій. Справжність цих грошей не підлягає сумнів, адже у Національному банку України (НБУ)  визнали, що в країні дійсними є усі долари, які випускалися Федеральною резервною системою США, починаючи з 1914 року.

У НБУ вже пояснювали свою позицію щодо так званих "білих" доларів. Так, у 2023 році очільник установи Андрій Пишний попередив учасників ринку, що якщо вони на власний розсуд трактуватимуть правила регулятора — це призведе до невідворотної реакції з боку НБУ. 

"Вигадуючи власні вимоги до банкнот, "малюючи" комісії за послуги, яких не існує, не контролюючи роботи мережі, учасники валютообмінного ринку наражаються на ризик не лише неминучих штрафів, а й анулювання ліцензії", — наголосив Пишний.

Він також зауважив, що усі американські долари, випущені з 1914 року, є дійсними.

"Білі" чи "сині" — вони все одно "зелені". Їхню вартість визначає номінал та обмінний курс. Усе. Ніяких додаткових комісій за обмін справжньої валюти залежно від її номіналу, дизайну чи року випуску не передбачено", — сказав голова українського Нацбанку.

Саме через це в українців можуть опинитися банкноти, які візуально не схожі одна на одну. Йдеться саме про колір, та навіть попри це вони являються дійсними.

Раніше ми розповідали, що долари псуються від цвілі, якщо їх зберігати вдома. Однак пошкоджень можна уникнути, якщо обрати правильне місце для зберігання валюти.  Дізнавайтесь також, як в Україні зміниться курс долара найближчим часом

гроші долар валюта заощадження долари
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації