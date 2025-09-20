Яка різниця між синім та білим доларом — українцям пояснили

Долари у конверті. Фото: УНІАН

В Україні долари США поділяються на декілька спеціальних термінів. Наприклад, деякі банкноти називають "білими" чи "синіми" доларами.

Детальніше про "сині" та "білі" долари

Частина банкнот, випущених у попередні роки, має дещо світліший відтінок паперу, на відміну від інших серій. Справжність цих грошей не підлягає сумнів, адже у Національному банку України (НБУ) визнали, що в країні дійсними є усі долари, які випускалися Федеральною резервною системою США, починаючи з 1914 року.

У НБУ вже пояснювали свою позицію щодо так званих "білих" доларів. Так, у 2023 році очільник установи Андрій Пишний попередив учасників ринку, що якщо вони на власний розсуд трактуватимуть правила регулятора — це призведе до невідворотної реакції з боку НБУ.

"Вигадуючи власні вимоги до банкнот, "малюючи" комісії за послуги, яких не існує, не контролюючи роботи мережі, учасники валютообмінного ринку наражаються на ризик не лише неминучих штрафів, а й анулювання ліцензії", — наголосив Пишний.

Він також зауважив, що усі американські долари, випущені з 1914 року, є дійсними.

"Білі" чи "сині" — вони все одно "зелені". Їхню вартість визначає номінал та обмінний курс. Усе. Ніяких додаткових комісій за обмін справжньої валюти залежно від її номіналу, дизайну чи року випуску не передбачено", — сказав голова українського Нацбанку.

Саме через це в українців можуть опинитися банкноти, які візуально не схожі одна на одну. Йдеться саме про колір, та навіть попри це вони являються дійсними.

