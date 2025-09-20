Видео
Видео

Синие и белые доллары в Украине — в чем разница между ними

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 17:16
Какая разница между синим и белым долларом — украинцам объяснили
Доллары в конверте. Фото: УНИАН

В Украине доллары США делятся на несколько специальных терминов. Например, некоторые банкноты называют "белыми" или синими" долларами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что стоит знать о такой валюте.

Подробнее о "синих" и "белых" долларах

Часть банкнот, выпущенных в предыдущие годы, имеет несколько более светлый оттенок бумаги, в отличие от других серий. Подлинность этих денег не подлежит сомнению, ведь в Национальном банке Украины (НБУ) признали, что в стране действительными являются все доллары, которые выпускались Федеральной резервной системой США, начиная с 1914 года.

В НБУ уже объясняли свою позицию относительно так называемых "белых" долларов. Так, в 2023 году глава учреждения Андрей Пышный предупредил участников рынка, что если они по своему усмотрению будут трактовать правила регулятора - это приведет к неотвратимой реакции со стороны НБУ.

"Придумывая собственные требования к банкнотам, "рисуя" комиссии за услуги, которых не существует, не контролируя работу сети, участники валютообменного рынка подвергаются риску не только неизбежных штрафов, но и аннулирования лицензии", — подчеркнул Пышный.

Он также отметил, что все американские доллары, выпущенные с 1914 года, являются действительными.

"Белые" или "синие" — они все равно "зеленые". Их стоимость определяет номинал и обменный курс. Все. Никаких дополнительных комиссий за обмен настоящей валюты в зависимости от ее номинала, дизайна или года выпуска не предусмотрено", — сказал глава украинского Нацбанка.

Именно поэтому у украинцев могут оказаться банкноты, которые визуально не похожи друг на друга. Речь идет именно о цвете, но даже несмотря на это они являются действительными.

Ранее мы рассказывали, что доллары портятся от плесени, если их хранить дома. Однако повреждений можно избежать, если выбрать правильное место для хранения валюты. Узнавайте также, как в Украине изменится курс доллара в ближайшее время.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
