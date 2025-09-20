Какая разница между синим и белым долларом — украинцам объяснили

Доллары в конверте. Фото: УНИАН

В Украине доллары США делятся на несколько специальных терминов. Например, некоторые банкноты называют "белыми" или синими" долларами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что стоит знать о такой валюте.

Подробнее о "синих" и "белых" долларах

Часть банкнот, выпущенных в предыдущие годы, имеет несколько более светлый оттенок бумаги, в отличие от других серий. Подлинность этих денег не подлежит сомнению, ведь в Национальном банке Украины (НБУ) признали, что в стране действительными являются все доллары, которые выпускались Федеральной резервной системой США, начиная с 1914 года.

В НБУ уже объясняли свою позицию относительно так называемых "белых" долларов. Так, в 2023 году глава учреждения Андрей Пышный предупредил участников рынка, что если они по своему усмотрению будут трактовать правила регулятора - это приведет к неотвратимой реакции со стороны НБУ.

"Придумывая собственные требования к банкнотам, "рисуя" комиссии за услуги, которых не существует, не контролируя работу сети, участники валютообменного рынка подвергаются риску не только неизбежных штрафов, но и аннулирования лицензии", — подчеркнул Пышный.

Он также отметил, что все американские доллары, выпущенные с 1914 года, являются действительными.

"Белые" или "синие" — они все равно "зеленые". Их стоимость определяет номинал и обменный курс. Все. Никаких дополнительных комиссий за обмен настоящей валюты в зависимости от ее номинала, дизайна или года выпуска не предусмотрено", — сказал глава украинского Нацбанка.

Именно поэтому у украинцев могут оказаться банкноты, которые визуально не похожи друг на друга. Речь идет именно о цвете, но даже несмотря на это они являются действительными.

