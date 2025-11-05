Скільки потрібно грошей на перший час у Польщі — основні статті витрат

Люди на вокзалі у Перемишлі. Фото: Infobae

Через повномасштабну війну та регулярні відключення світла, спричинені обстрілами енергосистеми, дедалі більше українців замислюються про виїзд за кордон у пошуках стабільності та безпеки. Польща, завдяки близькості та зрозумілим правилам перебування, залишається одним із найпопулярніших напрямків.

Які витрати чекають у Польщі

Перед переїздом до сусідньої країни варто мати фінансовий запас, який покриє перші витрати — оренду житла та депозит (кауцію, яку орендар сплачує власнику нерухомості як гарантію), облаштування побуту, транспорт, оформлення документів і, можливо, кілька місяців без стабільного доходу, пояснила польська фінансистка Марта Камінська в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

За її словами, для першого місяця після переїзду варто орієнтуватися на суму від 10 500 до 20 500 злотих у бюджетному варіанті або 16 500-34 000 злотих — у комфортнішому. Оренда однокімнатної квартири в центрі великого міста може коштувати 2 700–3 200 злотих і більше.

"Рекомендую мати фінансову подушку хоча б на 1–2 місяці проживання з орендою, суму на переїзд і початкові витрати — приблизно 15 000–25 000 злотих у стриманому сценарії", — зазначає Камінська.

Загалом, багато залежить від місця, в якому ви плануєте зупинитися — у столиці чи іншому великому місті витрати будуть в декілька разів вищими, ніж у невеликому селищі чи у передмісті.

Хто може розраховувати на безплатне житло в Польщі

З 1 листопада 2025 року в Польщі набули чинності зміни до закону про перебування українців і соціальну підтримку іноземців. Відповідно до документа, який у вересні підписав президент Кароль Навроцький, розміщення біженців у пунктах тимчасового проживання більше не є безоплатним.

Новоприбулі українці тепер мають самостійно шукати й орендувати житло. Водночас для вразливих категорій населення передбачено винятки — це пенсіонери, люди з інвалідністю без соціальної допомоги, жінки від 60 років і чоловіки від 65, а також багатодітні сім’ї. Вони можуть отримувати грошову допомогу — 15 злотих на день для покриття витрат на проживання та харчування в колективних центрах.

