Шахрайська схема із SIM-картками — що треба знати про дії аферистів

Хлопець зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Українці отримують у месенджерах повідомлення про те, що термін дії їхньої SIM-картки нібито скоро завершиться. Такими розсилками займаються шахраї, тож абонентам мобільних операторів потрібно дуже уважно ставитися до таких повідомлень.

Про це розповіли у Telegram-каналі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Шахрайство з SIM-картками

Як зазначається, шахраї пропонують власникам SIM-карток замінити їх, перейшовши за посиланням або скориставшись чат-ботами.

"Мета – отримати доступ до особистих даних і вкрасти гроші", — йдеться у повідомленні.

Як уникнути проблем

Абонентам радять:

Не відкривати посилання. Усю підозрілу інформацію краще перевіряти на офіційних каналах зв’язку оператора. Не вірити в інформацію, яка надходить у месенджерах. Причина — мобільні оператори не надсилають сповіщення через Telegram.

"Остерігайтеся фейкових чат-ботів: шахраї створюють правдоподібні копії. Якщо користуєтеся чат-ботами, відкривайте їх тільки з офіційного сайту або застосунку оператора", — попереджають фахівці.

Також варто захистити свій фінансовий номер телефону, до якого прив'язані банківські рахунки. На цей номер надходять:

коди підтвердження операцій;

паролі від банків;

інформація про баланс коштів на рахунках.

Фінансовий номер краще поєднати зі своїми паспортними даними або перейти на контрактні умови зі своїм мобільним оператором.

Раніше ми розповідали, що шахраї часто використовують мобільні номери, щоб виманити особисті дані українців. Іноді їхні дії бувають успішними — це через людську необачність. Також ми писали про небезпечні SMS та чати, які можуть поцупити особисті дані або гроші. Фахівці радять не зберігати підозрілі повідомлення.