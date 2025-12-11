Мошенническая схема с SIM-картами — что нужно знать о действиях аферистов

Парень со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Украинцы получают в мессенджерах сообщения о том, что срок действия их SIM-карты якобы скоро завершится. Такими рассылками занимаются мошенники, поэтому абонентам мобильных операторов нужно очень внимательно относиться к таким сообщениям.

Об этом рассказали в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Мошенничество с SIM-картами

Как отмечается, мошенники предлагают владельцам SIM-карт заменить их, перейдя по ссылке или воспользовавшись чат-ботами.

"Цель — получить доступ к личным данным и украсть деньги", — говорится в сообщении.

Как избежать проблем

Абонентам советуют:

Не открывать ссылки. Всю подозрительную информацию лучше проверять на официальных каналах связи оператора. Не верить в информацию, которая поступает в мессенджерах. Причина — мобильные операторы не присылают оповещения через Telegram.

"Остерегайтесь фейковых чат-ботов: мошенники создают правдоподобные копии. Если пользуетесь чат-ботами, открывайте их только с официального сайта или приложения оператора", — предупреждают специалисты.

Также стоит защитить свой финансовый номер телефона, к которому привязаны банковские счета. На этот номер поступают:

коды подтверждения операций;

пароли от банков;

информация о балансе средств на счетах.

Финансовый номер лучше совместить со своими паспортными данными или перейти на контрактные условия со своим мобильным оператором.

Ранее мы рассказывали, что мошенники часто используют мобильные номера, чтобы выманить личные данные украинцев. Иногда их действия бывают успешными — это из-за человеческой неосмотрительности. Также мы писали об опасных SMS и чатах, которые могут украсть личные данные или деньги. Специалисты советуют не сохранять подозрительные сообщения.