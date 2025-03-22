Ціни на сигарети в Україні — коли і чому тютюнові вироби подорожчають на 40 грн

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Курити вже давно не модно — курцям заборонено це робити навіть у громадських місцях. Люди не хочуть вдихати тютюновий дим, який багатьом неприємний і шкодить здоров'ю їхніх дітей. До того ж курити у 2025 році українцям стане ще дорожче, оскільки ціни на сигарети скоро зміняться.

Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

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За його даними, президент України Володимир Зеленський вже підписав Закон №11090 про підвищення з 2025 року акцизного податку на тютюнові вироби.

"Ще не опублікували, але вже маю підтвердження факту від двох джерел "з міжнародних фінансових інституцій" та уряду", — йдется в його повідомленні.

За словами народного депутата, закон мали підписати ще три місяці тому, тож через затримку держбюджет уже втратив понад 2 млрд грн. До того ж документ передбачав перехідні положення з 1 січня 2025 року. Тепер, оскільки закон підписали не в установлені строки, виникають питання щодо його впровадження та того, як відбуватимуться розрахунки для бізнесу

Як свідчать підрахунки Железняка, після оновлення акцизу пачка сигарет в Україні подорожчає на 40 грн.

Зауважимо, що підвищення акцизних податків на тютюнові вироби — обов'язкова умова, щоб Міжнародний валютний фонд затвердив сьому кредитну програму для України.

Проєкт Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби", Верховна Рада ухвалила ще наприкінці 2024 року. Згідно з рішенням парламенту, в наступні чотири роки в України акциз на сигарети досягне мінімального рівня, встановленого Директивою 2011/64/ЄС з урахуванням євроінтеграційних зобов'язань України. Щоб уникнути впливу інфляції на підвищення ставок, ставки акцизу для тютюнових виробів визначатимуться у євро.

Нагадаємо, навіть попри подорожчання, сигарети в Україні залишаються серед найдешевших у порівнянні з іншими країнами. Так, українці купують тютюнові вироби вдвічі дешевше.

Також ми розповідали, що українці скаржаться на завищені ціни на лікарські препарати в аптеках. При цьому у багатьох регіонах фіксують тенденцію до поступового зниження цін на ліки.