Цены на сигареты в Украине — когда и почему табачные изделия подорожают на 40 грн

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Курить уже давно не модно, курильщикам запрещено это делать даже в общественных местах. Люди не хотят вдыхать табачный дым, который многим не нравится и влияет на здоровье их детей. К тому же курить в 2025 году украинцам станет еще дороже, поскольку цены на сигареты скоро изменятся.

Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

Читайте также:

Почему подорожают сигареты и сколько будет стоить пачка в 2025 году

По его данным, президент Украины Владимир Зеленский уже подписал Закон №11090 о повышении с 2025 года акцизного налога на табачные изделия.

"Еще не опубликовали, но уже есть подтверждение факта от двух источников "из международных финансовых институтов" и правительства", — говорится в его сообщении.

По словам народного депутата, закон должны были подписать ещё три месяца назад, из-за чего госбюджет уже потерял более 2 млрд грн. Кроме того, документ предусматривал переходные положения с 1 января 2025 года. Теперь, поскольку закон подписали не в установленные сроки, возникают вопросы относительно его внедрения и того, как будут происходить расчёты для бизнеса.

Как свидетельствуют подсчеты Железняка, после обновления акциза пачка сигарет в Украине подорожает на 40 грн.

Отметим, что повышение акцизных налогов на табачные изделия — обязательное условие, чтобы Международный валютный фонд утвердил седьмую кредитную программу для Украины.

Проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия" Верховная Рада приняла еще в конце 2024 года. Согласно решению парламента, в следующие четыре года в Украине акциз на сигареты достигнет минимального уровня, установленного Директивой 2011/64/ЕС с учетом евроинтеграционных обязательств Украины. Чтобы избежать влияния инфляции на повышение ставок, ставки акциза для табачных изделий будут определяться в евро.

Напомним, даже несмотря на подорожание, сигареты в Украине остаются среди самых дешевых по сравнению с другими странами. Так, украинцы покупают табачные изделия вдвое дешевле.

Также мы рассказывали, что украинцы жалуются на завышенные цены на лекарственные препараты в аптеках. При этом во многих регионах фиксируют тенденцию к постепенному снижению цен на лекарства.