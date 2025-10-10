Відео
Шуміти дорого — як українців карають за порушення тиші

Шуміти дорого — як українців карають за порушення тиші

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 18:05
Покарання за порушення тиші — на які суми штрафують українців у 2025 році
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Патрульні поліцейські навіть під час повномасштабної війни не рідко отримують виклики через порушення тиші. При цьому правоохоронці можуть не просто попередити громадян про неправомірність дій, а й оштрафувати. 

Про штрафи нагадали у пресслужбі патрульної поліції у Волинській області

Про які порушення йдеться

Так, з 22:00 до 08:00 у житлових будинках, гуртожитках і так далі, громадянам не можна:

  • гучно співати;
  • кричати;
  • слухати музику;
  • використовувати інші джерела, які поширюють шум.

Займатися ремонтними роботами українці можуть з 08:00 до 21:00, крім вихідних та святкових днів — тоді усе заплановане краще відкласти. 

Які штрафи передбачені для українців

За інформацією патрульної поліції, розміри штрафів коливаються від 85 до 255 гривень — для громадян. Якщо спокій порушуватимуть посадові особи, то для них сума становить від 255 до 510 гривень.

У разі повторного порушення протягом року суми зростають:

  • для громадян: від 255 до 510 грн,
  • ля посадових осіб і підприємств: від 850 до 2550 грн.

Також конфіскації підлягає предмет порушення.

Раніше ми розповідали, що українців штрафують за куріння у під'їздах житлових будинків. Відомо, яку суму доведеться заплатити. Дізнавайтесь також, які штрафи з'явилися для українців у Польщі

поліція гроші штраф штрафи шум
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
