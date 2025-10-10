Покарання за порушення тиші — на які суми штрафують українців у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Патрульні поліцейські навіть під час повномасштабної війни не рідко отримують виклики через порушення тиші. При цьому правоохоронці можуть не просто попередити громадян про неправомірність дій, а й оштрафувати.

Про штрафи нагадали у пресслужбі патрульної поліції у Волинській області.

Реклама

Читайте також:

Про які порушення йдеться

Так, з 22:00 до 08:00 у житлових будинках, гуртожитках і так далі, громадянам не можна:

гучно співати;

кричати;

слухати музику;

використовувати інші джерела, які поширюють шум.

Займатися ремонтними роботами українці можуть з 08:00 до 21:00, крім вихідних та святкових днів — тоді усе заплановане краще відкласти.

Які штрафи передбачені для українців

За інформацією патрульної поліції, розміри штрафів коливаються від 85 до 255 гривень — для громадян. Якщо спокій порушуватимуть посадові особи, то для них сума становить від 255 до 510 гривень.

У разі повторного порушення протягом року суми зростають:

для громадян: від 255 до 510 грн,

ля посадових осіб і підприємств: від 850 до 2550 грн.

Також конфіскації підлягає предмет порушення.

Раніше ми розповідали, що українців штрафують за куріння у під'їздах житлових будинків. Відомо, яку суму доведеться заплатити. Дізнавайтесь також, які штрафи з'явилися для українців у Польщі.