Наказание за нарушение тишины — на какие суммы штрафуют украинцев в 2025 году

Шуметь дорого — как украинцев наказывают за нарушение тишины
Патрульные полицейские даже во время полномасштабной войны нередко получают вызовы из-за нарушений тишины. При этом правоохранители могут не просто предупредить граждан о неправомерности действий, но и оштрафовать.
О штрафах напомнили в пресс-службе патрульной полиции в Волынской области.
О каких нарушениях идет речь
Так, с 22:00 до 08:00 в жилых домах, общежитиях и так далее, гражданам нельзя:
- громко петь;
- кричать;
- слушать музыку;
- использовать другие источники, которые распространяют шум.
Заниматься ремонтными работами украинцы могут с 08:00 до 21:00, кроме выходных и праздничных дней - тогда все запланированное лучше отложить.
Какие штрафы предусмотрены для украинцев
По информации патрульной полиции, размеры штрафов колеблются от 85 до 255 гривен — для граждан. Если спокойствие будут нарушать должностные лица, то для них сумма составляет от 255 до 510 гривен.
В случае повторного нарушения в течение года суммы возрастают:
- для граждан — от 255 до 510 грн,
- для должностных лиц и предприятий — от 850 до 2550 грн.
Также конфискации подлежит предмет нарушения.
