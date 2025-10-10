Видео
Шуметь дорого — как украинцев наказывают за нарушение тишины

Шуметь дорого — как украинцев наказывают за нарушение тишины

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 18:05
Наказание за нарушение тишины — на какие суммы штрафуют украинцев в 2025 году
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Патрульные полицейские даже во время полномасштабной войны нередко получают вызовы из-за нарушений тишины. При этом правоохранители могут не просто предупредить граждан о неправомерности действий, но и оштрафовать.

О штрафах напомнили в пресс-службе патрульной полиции в Волынской области.

Читайте также:

О каких нарушениях идет речь

Так, с 22:00 до 08:00 в жилых домах, общежитиях и так далее, гражданам нельзя:

  • громко петь;
  • кричать;
  • слушать музыку;
  • использовать другие источники, которые распространяют шум.

Заниматься ремонтными работами украинцы могут с 08:00 до 21:00, кроме выходных и праздничных дней - тогда все запланированное лучше отложить.

Какие штрафы предусмотрены для украинцев

По информации патрульной полиции, размеры штрафов колеблются от 85 до 255 гривен — для граждан. Если спокойствие будут нарушать должностные лица, то для них сумма составляет от 255 до 510 гривен.

В случае повторного нарушения в течение года суммы возрастают:

  • для граждан — от 255 до 510 грн,
  • для должностных лиц и предприятий — от 850 до 2550 грн.

Также конфискации подлежит предмет нарушения.

Ранее мы рассказывали, что украинцев штрафуют за курение в подъездах жилых домов. Известно, какую сумму придется заплатить. Узнавайте также, какие штрафы появились для украинцев в Польше.

