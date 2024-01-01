Штрафные санкции за кражи возрастут — как будут наказывать в 2024 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с 1 января 2024 года вырастут штрафы за совершенные кражи. Наказание усилится, поскольку размеры административных взысканий привязаны к прожиточному минимуму, который вырос в этом году.

О том, как изменятся размеры штрафов, сообщают юристы.

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Специалисты напоминают, что прожиточный минимум для трудоспособного человека в расчете на месяц теперь составляет 2,92 тыс. грн. В прошлом году был на уровне 2,589 тыс. грн. Учитывая это, увеличились суммы определения последствий совершенных уголовных правонарушений.

"Необлагаемый минимум доходов граждан, указанный в диспозиции норм, равен 1/2 прожиточного минимума для трудоспособных граждан по состоянию на 1 января текущего года", — отмечают юристы.

В этом году для норм административного и уголовного законодательства, касающегося квалификации административных или уголовных правонарушений, применяется такой размер — 1,46 тыс. грн.

Согласно статье 51 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), похищение имущества считают мелким, если его стоимость на момент совершения правонарушения не больше 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан. То есть речь идет о сумме в 292 грн (0,2 х (50% х 2920)).

В то же время, мелкая кража предусматривает наложение штрафа на уровне 10-30 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до одного месяца с вычетом 20% заработка, или админарест на срок от пяти до десяти суток.

В случае, если стоимость украденного имущества больше 292 грн, то наказание будет серьезнее — наступает уголовная ответственность. Согласно статье 185 Уголовного кодекса, тайное похищение имущества карается штрафом в размере 1-3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (составляет 17 грн) или общественными работами на срок 80-240 часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до пяти лет.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане могут получить серьезные штрафы за нарушение эксплуатации бытовых счетчиков газа и воды. Если периодически не проверять счетчики или препятствовать работе контролеров, можно понести большую финансовую ответственность.

Также мы писали, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал производителя алкоголя ООО "ВИНАЛЬ" за распространение недостоверной информации о происхождении украинских коньяков под маркой ADJARI. Также значительный штраф получило ООО "Таирово Вайнери" за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.