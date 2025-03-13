Штраф за паління трави і листя — як каратимуть українців у 2025 році

Горить сухостій у степу. Фото: УНІАН

В Україні щороку, з настанням весни, люди починають палити торішнє сухе листя, гілки та траву. Та не слід забувати, що за такі дії їх можуть оштрафувати на чималі суми.

Про це розповіли у Міністерстві юстиції України.

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Штрафи за спалювання сухостою — скільки доведеться заплатити

У відомстві пояснили, що українці, спалюючи сухостій, сильно шкодять довкіллю. Так, своїми діями:

знищують мікрофлору ґрунту та біорізноманіття;

знижують родючість ґрунту;

підвищують ризик пожеж.

Тож в Кодексі України про адміністративні правопорушення є покарання за порушення вимог пожежної безпеки в лісах (стаття 77 КУпАП). Так, за спалювання сухої трави чи листя передбачені штрафи:

для громадян — від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів доходів (1 530−4 590 грн);

для посадовців — від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів (4 590−15 300 грн).

А ще, якщо спалювання сухостою призвело до знищення чи пошкодження лісу, або через це виникли лісові пожежі або вогонь охопив значу площу — суми штрафів зростуть:

для громадян — від 270 до 900 (4 590−15 300 грн);

для посадових осіб — від 630 до 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів (10 710−30 600 грн).

До всього громадянам не можна самовільно випалювати рослинність або її залишки: стерню, луки, пасовища, опале листя на землях сільськогосподарського призначення, у парках та у смугах відводу автодоріг і залізниць. За порушення правила існують такі штрафи:

для громадян — від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів (3 060−6 120 грн);

для посадових осіб — 900−1260 неоподатковуваних мінімумів доходів (15 300−21 420 грн).

Якщо ж підпалити рослинність в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, тоді штрафи будуть ще більшим. А саме:

для громадян — 360−720 неоподатковуваних мінімумів доходів (6 120−12 240 грн);

для посадовців — 1260−1800 неоподатковуваних мінімумів доходів (21 420−30 600 грн).

Раніше ми пояснювали, чому українців можуть оштрафувати за відпочинок у парках. Виявляється, громадяни часто порушують одне важливе правило.

Також ми писали, що деяких громадян з квітня штрафуватимуть на понад 5 тис. грн. Відомо, якої заборони слід дотримуватися, аби зекономити гроші.