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Штраф у понад 5 тис. гривень — кому загрожує з 1 квітня

11 березня 2025 21:52
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Вилов риби в Україні — про які правила та обмеження потрібно знати у 2025 році
Рибалки на річці. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Вже з 1 квітня в Україні діятиме заборона на нерестовий вилов риби у водоймах. Рибалок, яких помітять за порушенням, штрафуватимуть на чималі суми. 

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, яку рибу не можна ловити під час нересту та як довго триватимуть обмеження. 

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Коли в Україні запроваджують обмеження на вилов риби 

Так, згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил любительського рибальства", в Україні найголовніші обмеження щодо вилову риби вводять двічі на рік. А саме: 

  • з 1 квітня по 30 травня — діє заборона на вилов риби на річках та притоках; 
  • з 1 квітня до 19 червня — на водосховищах, озерах і затоках.

Штрафи для українців, які, попри усі обмеження та попередження, таки ризикнуть порибалити, доволі суттєві. Наприклад:

  • за виловлення одного окуня — 3 162 грн;
  • за ляща — 1 649 грн;
  • за судака – 3 587 грн;
  • за сома — 5 117 грн.

Також існують й додаткові обмеження. Наприклад, з 15 лютого по 31 березня любителям порибалити не можна виловлювати щуку, інакше загрожує штраф у 3 468 грн.

До 30 червня українцям краще не ловити раків, адже за одного виловленого рака доведеться платити по 3 332 грн. Коли термін заборони спливає, тоді можна ловити не більше 30 раків на добу на одну людину.

Втім деяку рибу можна ловити без обмежень. Це:

  • сонячний окунь;
  • ротан;
  • тюлька;
  • синька.

Тим часом нагадаємо, що українці, які мають собак, відповідають за своїх улюбленців, особливо під час вигулу на свіжому повітрі. Варто знати, що за порушення деяких правил громадян можуть оштрафувати

Також ми розповідали про двох українців, які вирушили порибалити в регіон Британська Колумбія без необхідної ліцензії. За це їх оштрафували на чималу суму. 

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