Штраф за сожжение травы и листьев — как будут наказывать украинцев в 2025 году

Горит сухостой в степи. Фото: УНИАН

В Украине ежегодно с наступлением весны люди начинают жечь прошлогодние сухие листья, ветки и траву. Но не следует забывать, что за такие действия их могут оштрафовать на немалые суммы.

Об этом рассказали в Министерстве юстиции Украины.

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В ведомстве объяснили, что украинцы, сжигая сухостой, сильно вредят окружающей среде. Так, своими действиями:

уничтожают микрофлору почвы и биоразнообразие;

снижают плодородие почвы;

повышают риск пожаров.

Поэтому в Кодексе Украины об административных правонарушениях есть наказание за нарушение требований пожарной безопасности в лесах (статья 77 КУоАП). Так, за сжигание сухой травы или листьев предусмотрены штрафы:

для граждан — от 90 до 270 необлагаемых минимумов доходов (1 530-4 590 грн);

для должностных лиц — от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов (4 590-15 300 грн).

А еще, если сжигание сухостоя привело к уничтожению или повреждению леса, или из-за этого возникли лесные пожары или огонь охватил значительную площадь — суммы штрафов возрастут:

для граждан — от 270 до 900 (4 590-15 300 грн);

для должностных лиц — от 630 до 1800 необлагаемых минимумов доходов (10 710-30 600 грн).

Ко всему гражданам нельзя самовольно выжигать растительность или ее остатки: стерню, луга, пастбища, опавшие листья на землях сельскохозяйственного назначения, в парках и в полосах отвода автодорог и железных дорог. За нарушение правила существуют следующие штрафы:

для граждан — от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов (3 060-6 120 грн);

для должностных лиц — 900-1260 необлагаемых минимумов доходов (15 300-21 420 грн).

Если же поджечь растительность в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, тогда штрафы будут еще больше. А именно:

для граждан — 360-720 необлагаемых минимумов доходов (6 120-12 240 грн);

для должностных лиц — 1260-1800 необлагаемых минимумов доходов (21 420-30 600 грн).

Ранее мы объясняли, почему украинцев могут оштрафовать за отдых в парках. Оказывается, граждане часто нарушают одно важное правило.

Также мы писали, что некоторых граждан с апреля будут штрафовать более чем на 5 тыс. грн. Известно, какой запрет следует соблюдать, чтобы сэкономить деньги.