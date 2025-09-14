Штрафи за їзду без ближнього світла фар — коли почнуть штрафувати водіїв

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За кілька тижнів для українських водіїв почне діяти правило щодо вмикання ближнього світла під час їзди поза межами населених пунктів у світлу пору доби. Ігнорувати цю вимогу не вийде, адже за це передбачені штрафи.

Про це йдеться у пункті 9.8 Правил дорожнього руху.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про штраф

У тексті документа зазначається, що з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні. Якщо їх немає в конструкції транспортного засобу, то водії повинні користуватися ближнім світлом фар.

Водіїв, які порушують це правило, зупиняють поліцейські для перевірки документів. А потім на водія можуть оформити постанову та виписати штраф у розмірі 510 гривень.

Навіщо включати ближнє світло фар

Ближнє світло фар на трасі вдень збільшує дистанцію виявлення транспортного засобу в умовах поганої видимості — якщо є туман, дощ або сніг. Тож ближнє світло фар потрібно вмикати:

під час руху у колоні;

на маршрутних транспортних засобах;

на автобусах (мікроавтобусах), які перевозять дітей;

на великовагових, великогабаритних транспортних засобах, сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 м, та транспортних засобах, що перевозять небезпечні вантажі;

на транспортному засобі, що буксирує;

у тунелях.

Також варто зауважити, що восени та взимку світловий день скорочується, через що сутеніє раніше.

Раніше повідомлялося, що Польща заборонила польоти вздовж кордону з Україною та Білоруссю. Обмеження діятимуть до 9 грудня. Дізнавайтесь також про правила, яких потрібно дотримуватися рибалкам восени, щоб уникнути штрафів.