Головна Фінанси Водіям повертають штраф у понад 500 грн — про що йдеться

Водіям повертають штраф у понад 500 грн — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 15:42
Штрафи за їзду без ближнього світла фар — коли почнуть штрафувати водіїв
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За кілька тижнів для українських водіїв почне діяти правило щодо вмикання ближнього світла під час їзди поза межами населених пунктів у світлу пору доби. Ігнорувати цю вимогу не вийде, адже за це передбачені штрафи.

Про це йдеться у пункті 9.8 Правил дорожнього руху.

Читайте також:

Детальніше про штраф

У тексті документа зазначається, що з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні. Якщо їх немає в конструкції транспортного засобу, то водії повинні користуватися ближнім світлом фар.

Водіїв, які порушують це правило, зупиняють поліцейські для перевірки документів. А потім на водія можуть оформити постанову та виписати штраф у розмірі 510 гривень.

Навіщо включати ближнє світло фар

Ближнє світло фар на трасі вдень збільшує дистанцію виявлення транспортного засобу в умовах поганої видимості — якщо є туман, дощ або сніг. Тож ближнє світло фар потрібно вмикати:

  • під час руху у колоні;
  • на маршрутних транспортних засобах;
  • на автобусах (мікроавтобусах), які перевозять дітей;
  • на великовагових, великогабаритних транспортних засобах, сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 м, та транспортних засобах, що перевозять небезпечні вантажі;
  • на транспортному засобі, що буксирує;
  • у тунелях.

Також варто зауважити, що восени та взимку світловий день скорочується, через що сутеніє раніше.

Раніше повідомлялося, що Польща заборонила польоти вздовж кордону з Україною та Білоруссю. Обмеження діятимуть до 9 грудня. Дізнавайтесь також про правила, яких потрібно дотримуватися рибалкам восени, щоб уникнути штрафів.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
