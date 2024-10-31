Штраф за нарушение правил парковки — какое наказание грозит водителям

Парковщик в Киеве. Фото: УНІАН

В Украине парковка на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, без наличия соответствующих документов влечет штраф в размере от 1 020 до 1 700 грн. При повторном нарушении штрафные санкции могут быть еще выше.

Об этом говорится в статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

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Подробнее о штрафах

В Украине существуют жесткие правила, регулирующие парковку на специально отведенных местах для лиц с инвалидностью, и их нарушение может привести к значительным штрафам. Так, парковка на таких местах без соответствующих документов карается штрафом в размере:

1 020-1 700 грн — за первое нарушение;

2 040-2 550 грн — за повторное нарушение.

Кроме того, если автомобиль препятствует движению лиц с инвалидностью во время остановки или стоянки, предусмотрен штраф в размере 1 000-1 700 грн.

Также важно знать, что неправомерное использование знака "Водитель с инвалидностью" без надлежащих документов является серьезным правонарушением. Этот знак могут использовать только лица с инвалидностью или водители, перевозящие таких лиц.

В случае нарушения правил использования знака без документов или явных признаков инвалидности может быть наложен штраф в размере от 1 020 до 2 700 грн.

Что еще нужно знать

Напомним, с 1 ноября 2024 года во всех городах Украины вводится новое ограничение скорости: максимальная разрешенная скорость будет составлять 50 км/ч и ее превышение предусматривает штрафы. Правила дорожного движения остаются прежними; это решение внедряется на зимний период, когда риски для всех участников дорожного движения значительно возрастают.

Мы также писали, что мойка и ремонт автомобилей в неотведенных для этого местах караются штрафом от 340 до 1 700 грн. Если же нарушение произошло на природоохранных территориях, размер штрафа составляет от 153 до 408 грн, кроме того, возможно изъятие снаряжения.