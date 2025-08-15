Загрожує майже кожному — за що в Німеччині можуть оштрафувати на 5 000 євро

Євро в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Німеччина відома своєю пунктуальністю та суворим дотриманням правил, але деякі з них можуть здатися українцям надто дивними. До того ж за порушення цих правил у деяких випадках сума стягнення може сягати 5 000 євро, тож краще знати про них заздалегідь, щоб не залишитися без грошей.

Про найдивніші штрафи у Німеччині розповіло видання German Culture.

За що в Німеччині загрожує штраф до 5 000 євро

У Німеччині діють суворі закони про Ruhetag (тихий день), особливо у неділю та в державні свята. В певні години не можна косити газон, забивати цвяхи або вмикати гучну музику.

Користування пилососом, свердління та навіть надмірний шум від дітей, які граються на вулиці, можуть призвести до скарг.

За це загрожує штраф до 5 000 євро у крайніх випадках, хоча зазвичай це лише попередження.

Про які ще штрафи треба знати

Незалежно від того, чи ви постійно проживаєте в Німеччині, чи прибули до цієї країни на кілька днів, вас можуть оштрафувати за такі порушення.

Нешанобливе звернення до поліцейського — від 500 до 1 000 євро. У німецькій мові існують формальні (Sie) та неформальні (Du) способи звертання до людей. Використання "Du" для позначення поліцейського замість шанобливого "Sie" може вважатися образою та призвести до юридичних наслідків. Миття автомобіля вдома або на вулиці — 50-100 євро. У багатьох регіонах Німеччини мити автомобіль на вулиці або під'їзній доріжці заборонено, якщо ви не користуєтеся спеціально відведеною автомийкою. Цей закон прийнято для захисту довкілля від потрапляння мила, олії та хімікатів у громадські водойми. Зупинка на автобані через нестачу пального — до 70 євро. Згідно з німецькими правилами дорожнього руху, зупинка на автобані дозволена лише в надзвичайних ситуаціях — закінчення пального вважається запобіжним і не є надзвичайною ситуацією. Неприбраний тротуар біля будинку — до 500 євро. Якщо ви живете в Німеччині, ви несете відповідальність за прибирання снігу та льоду з тротуару перед вашим будинком протягом зимових місяців. Якщо хтось послизнеться та отримає травму через непочищений тротуар, ви отримаєте штраф. Нехтування домашніми тваринами — 100-300 євро. У 2021 році Німеччина прийняла закон про добробут собак, який зобов'язує власників домашніх тварин вигулювати їх принаймні двічі на день протягом однієї години.

Дивні чи суворі, німецькі штрафи сприяють підтримуванню порядку та безпеці в країні. Для місцевих мешканців вони давно стали частиною повсякденного життя, а от туристам та новоприбулим варто заздалегідь ознайомитися з правилами, аби уникнути неприємних сюрпризів.

