Головна Фінанси Штраф від 3 000 грн — в Україні стартує сезонна заборона

Штраф від 3 000 грн — в Україні стартує сезонна заборона

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 17:45
Штрафи від 3 000 грн — українцям нагадали про важливу заборону
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні стартує літньо-осіння заборона на вилов раків, яка традиційно вводиться для збереження популяції цих водних мешканців у період їх линьки. Заборона поширюється на переважну більшість водних об’єктів країни, а за її порушення передбачені штрафи та навіть кримінальна відповідальність.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Де та коли буде діяти заборона

Майже в усіх регіонах України заборона діятиме з 15 серпня по 30 вересня. Лише на водоймах Миколаївщини, Херсонщини, а також у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі заборона розпочнеться з 10 серпня та діятиме до 20 вересня.

У Держрибагентстві наголосили, що, за науковими даними, на Закарпатті домінуючі угруповання річкових раків сформовані червонокнижним широкопалим раком, заборона на вилов якого діє протягом усього року.

Як каратимуть за незаконний вилов раків

За вилов раків у цей період дії заборони передбачено покарання — від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.

Штраф за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.

"Рак — це не лише цінний харчовий продукт, а й важлива ланка екосистеми. Він виконує роль "санітара" водойм, поїдаючи залишки органіки та очищуючи дно. Зменшення його популяції негативно впливає на екологічний баланс річок та озер", — нагадали у Держрибагентстві. 

У відомстві також звернулися до рибалок із проханням пам’ятати про відповідальне ставлення до цих річкових мешканців і дотримуватися встановлених обмежень.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
