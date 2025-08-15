Грозит почти каждому — за что в Германии могут оштрафовать на 5 000 евро

Евро в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Германия известна своей пунктуальностью и строгим соблюдением правил, но некоторые из них могут показаться украинцам слишком странными. К тому же за нарушение этих правил в некоторых случаях сумма взыскания может достигать 5 000 евро, поэтому лучше знать о них заранее, чтобы не остаться без денег.

О самых странных штрафах в Германии рассказало издание German Culture.

За что в Германии грозит штраф до 5 000 евро

В Германии действуют строгие законы о Ruhetag (тихий день), особенно в воскресенье и в государственные праздники. В определенные часы нельзя косить газон, забивать гвозди или включать громкую музыку.

Пользование пылесосом, сверление и даже чрезмерный шум от детей, которые играют на улице, могут привести к жалобам.

За это грозит штраф до 5 000 евро в крайних случаях, хотя обычно это только предупреждение.

О каких еще штрафах надо знать

Независимо от того, постоянно ли вы проживаете в Германии или прибыли в эту страну на несколько дней, вас могут оштрафовать за такие нарушения.

Неуважительное обращение к полицейскому — от 500 до 1 000 евро. В немецком языке существуют формальные (Sie) и неформальные (Du) способы обращения к людям. Использование "Du" для обозначения полицейского вместо уважительного "Sie" может считаться оскорблением и привести к юридическим последствиям. Мойка автомобиля дома или на улице — 50-100 евро. Во многих регионах Германии мыть автомобиль на улице или подъездной дорожке запрещено, если вы не пользуетесь специально отведенной автомойкой. Этот закон принят для защиты окружающей среды от попадания мыла, масла и химикатов в общественные водоемы. Остановка на автобане из-за недостатка горючего — до 70 евро. Согласно немецким правилам дорожного движения, остановка на автобане разрешена только в чрезвычайных ситуациях — окончание горючего считается таковым, что можно предусмотреть, и не является чрезвычайной ситуацией. Неубранный тротуар возле дома — до 500 евро. Если вы живете в Германии, вы несете ответственность за уборку снега и льда с тротуара перед вашим домом в течение зимних месяцев. Если кто-то поскользнется и получит травму из-за непочищенного тротуара, вы получите штраф. Пренебрежение домашними животными — 100-300 евро. В 2021 году Германия приняла закон о благополучии собак, который обязывает владельцев домашних животных выгуливать их по крайней мере дважды в день в течение одного часа.

Странные или суровые, немецкие штрафы способствуют поддержанию порядка и безопасности в стране. Для местных жителей они давно стали частью повседневной жизни, а вот туристам и новоприбывшим стоит заранее ознакомиться с правилами, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

