Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Штрафи у Німеччині — чому можуть оштрафувати на 50 тис. грн

Штрафи у Німеччині — чому можуть оштрафувати на 50 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 15:46
Штрафи для українців за кордоном — що потрібно знати у 2025 році тим, хто виїхав до Німеччини
Купюри євро. Фото: Новини.LIVE

Українці продовжують виїжджати в різні країни Європи через повномасштабну війну з Росією. Частина громадян, які опинилися за кордоном ще з 2022 року, вже адаптувалися до нових умов, знайшли роботу і навіть започаткували власний бізнес.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які штрафи пов'язані з трудовою діяльністю, загрожують українцям у Німеччині.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про штрафи у 50 тисяч євро для українців у Німеччині

Як пише видання VisitUkraine, така штрафна санкція у європейській країні передбачена, якщо:

  • не зареєструвати бізнес;
  • не внесли компанію до ремісничого реєстру 
  • із запізненням подали документи.

До всього, суд може кваліфікувати ваші дії, як злочин, і тоді українцям загрожує не тільки штраф, а й арешт. Це стосується випадків, коли роботодавець бере людей без дозволів, не платить внески до фонду соціального страхування чи створює для іноземців гірші умови, ніж для громадян Німеччини. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які полюбляють рибалити, не відмовляються від свого хобі й за кордоном. Однак, наприклад у Німеччині, навіть для любительської риболовлі потрібні спеціальні документи — ліцензія та риболовні квитки. Без них рибалити забороняється.При цьому ліцензія на риболовлю в країні коштує від 21 до 69 євро. 

Раніше ми розповідали про заборону на куріння у громадських місцях в Україні. За порушення можна отримати штраф до 10 тисяч гривень. Дізнавайтесь також, якими є штрафи за перевищення швидкості в країнах ЄС. 

Німеччина робота штраф штрафи бізнес
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації