Штрафи для українців за кордоном — що потрібно знати у 2025 році тим, хто виїхав до Німеччини

Купюри євро. Фото: Новини.LIVE

Українці продовжують виїжджати в різні країни Європи через повномасштабну війну з Росією. Частина громадян, які опинилися за кордоном ще з 2022 року, вже адаптувалися до нових умов, знайшли роботу і навіть започаткували власний бізнес.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які штрафи пов'язані з трудовою діяльністю, загрожують українцям у Німеччині.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про штрафи у 50 тисяч євро для українців у Німеччині

Як пише видання VisitUkraine, така штрафна санкція у європейській країні передбачена, якщо:

не зареєструвати бізнес;

не внесли компанію до ремісничого реєстру

із запізненням подали документи.

До всього, суд може кваліфікувати ваші дії, як злочин, і тоді українцям загрожує не тільки штраф, а й арешт. Це стосується випадків, коли роботодавець бере людей без дозволів, не платить внески до фонду соціального страхування чи створює для іноземців гірші умови, ніж для громадян Німеччини.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які полюбляють рибалити, не відмовляються від свого хобі й за кордоном. Однак, наприклад у Німеччині, навіть для любительської риболовлі потрібні спеціальні документи — ліцензія та риболовні квитки. Без них рибалити забороняється.При цьому ліцензія на риболовлю в країні коштує від 21 до 69 євро.

Раніше ми розповідали про заборону на куріння у громадських місцях в Україні. За порушення можна отримати штраф до 10 тисяч гривень. Дізнавайтесь також, якими є штрафи за перевищення швидкості в країнах ЄС.