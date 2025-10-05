Штрафы для украинцев за рубежом — что нужно знать в 2025 году тем, кто выехал в Германию

Штрафы в Германии — почему могут оштрафовать на 50 тыс. грн
Украинцы продолжают выезжать в разные страны Европы из-за полномасштабной войны с Россией. Часть граждан, которые оказались за границей еще с 2022 года, уже адаптировались к новым условиям, нашли работу и даже начали собственный бизнес.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие штрафы, связанные с трудовой деятельностью, грозят украинцам в Германии.
Подробнее о штрафах в 50 тысяч евро для украинцев в Германии
Как пишет издание VisitUkraine, такая штрафная санкция в европейской стране предусмотрена, если:
- не зарегистрировать бизнес;
- не внесли компанию в ремесленный реестр;
- с опозданием подали документы.
Ко всему, суд может квалифицировать ваши действия, как преступление, и тогда украинцам грозит не только штраф, но и арест. Это касается случаев, когда работодатель берет людей без разрешений, не платит взносы в фонд социального страхования или создает для иностранцев худшие условия, чем для граждан Германии.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы, которые любят рыбачить, не отказываются от своего хобби и за рубежом. Однако, например в Германии, даже для любительской рыбалки нужны специальные документы - лицензия и рыболовные билеты. Без них рыбачить запрещается, при этом лицензия на рыбалку в стране стоит от 21 до 69 евро.
Ранее мы рассказывали о запрете на курение в общественных местах в Украине. За нарушение можно получить штраф до 10 тысяч гривен. Узнавайте также, каковы штрафы за превышение скорости в странах ЕС.
Читайте Новини.LIVE!