Главная Финансы Штрафы в Германии — почему могут оштрафовать на 50 тыс. грн

Штрафы в Германии — почему могут оштрафовать на 50 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 15:46
Штрафы для украинцев за рубежом — что нужно знать в 2025 году тем, кто выехал в Германию
Купюры евро. Фото: Новини.LIVE

Украинцы продолжают выезжать в разные страны Европы из-за полномасштабной войны с Россией. Часть граждан, которые оказались за границей еще с 2022 года, уже адаптировались к новым условиям, нашли работу и даже начали собственный бизнес.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие штрафы, связанные с трудовой деятельностью, грозят украинцам в Германии.

Читайте также:

Подробнее о штрафах в 50 тысяч евро для украинцев в Германии

Как пишет издание VisitUkraine, такая штрафная санкция в европейской стране предусмотрена, если:

  • не зарегистрировать бизнес;
  • не внесли компанию в ремесленный реестр;
  • с опозданием подали документы.

Ко всему, суд может квалифицировать ваши действия, как преступление, и тогда украинцам грозит не только штраф, но и арест. Это касается случаев, когда работодатель берет людей без разрешений, не платит взносы в фонд социального страхования или создает для иностранцев худшие условия, чем для граждан Германии.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, которые любят рыбачить, не отказываются от своего хобби и за рубежом. Однако, например в Германии, даже для любительской рыбалки нужны специальные документы - лицензия и рыболовные билеты. Без них рыбачить запрещается, при этом лицензия на рыбалку в стране стоит от 21 до 69 евро.

Ранее мы рассказывали о запрете на курение в общественных местах в Украине. За нарушение можно получить штраф до 10 тысяч гривен. Узнавайте также, каковы штрафы за превышение скорости в странах ЕС.

Германия работа штраф штрафы бизнес
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
