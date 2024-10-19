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Штрафы более чем на 1500 грн — что нужно знать водителям автомобилей с ГБО

19 октября 2024 14:59
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Штрафы за незарегистрированное ГБО — сколько заплатят нарушители
Сотрудники патрульной полиции в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине растет популярность установки газобаллонного оборудования (ГБО) среди водителей. Однако во избежание штрафов важно, чтобы автовладельцы перерегистрировали свои автомобили после проведения переоборудования.

Об этом идет речь на портале Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины (МВД).

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Перерегистрация после установки ГБО

Чтобы перерегистрировать автомобиль с установленным газобаллонным оборудованием, водитель должен обратиться в любой сервисный центр МВД в течение десяти дней после его установки. При этом нужно иметь с собой следующие документы:

  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • акт приемки-передачи авто;
  • свидетельство о согласовании конструкций;
  • сертификат соответствия;
  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный номер

"После перерегистрации транспортного средства владелец получит новое свидетельство о регистрации автомобиля. В документе будет указан определенный вид топлива в соответствии с установленным", — говорится в сообщении.

Какие штрафы за незарегистрированное ГБО в Украине

Согласно законодательству, водители, которые не зарегистрируют газобаллонное оборудование, рискуют получить штраф в размере 850 гривен. Если нарушение повторится, сумма штрафа вырастет до 1,7 тысяч гривен.

Кроме того, если документы на автомобиль не будут соответствовать техническим характеристикам, водителю может быть наложен штраф в размере 255 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине мойка и ремонт автомобилей в неотведенных для этого местах караются штрафом от 340 до 1700 гривен. Если же нарушение произошло на природоохранных территориях, размер штрафа составляет от 153 до 408 гривен, кроме того, возможно изъятие орудий.

Мы также писали, что в Украине не все виды тонировки автомобиля разрешены законодательством. Несоблюдение правил может привести к штрафам, а в отдельных случаях даже к временному лишению права управления транспортным средством.

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