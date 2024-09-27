Тонування авто в Україні — які штрафи платитимуть водії за порушення правил

Авто на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв

Водії в Україні часто використовують різні методи для захисту своїх автомобілів, одним із яких є тонування скла. Однак не всі види тонування дозволені законодавством. Недотримання правил може призвести до штрафів, а в окремих випадках — навіть до тимчасового позбавлення права керування транспортним засобом.

Про це розповідають Finance.ua.

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Штрафи за тонування авто в Україні

Зазначено, що в Україні заборонено використовувати дзеркальні тонувальні плівки на автомобільних склах, оскільки їхнє світлопропускання не відповідає встановленим нормам, що може значно погіршити видимість на дорозі.

Згідно з чинними Правилами дорожнього руху, лобове скло повинно пропускати не менше 75% світлового потоку, а передні бічні стекла — щонайменше 70%. Для задніх вікон автомобіля таких обмежень немає.

Порушення норм щодо тонування автомобільних стекол карається штрафом у розмірі 340 гривень за перший випадок. Якщо правопорушення повториться протягом року, водія можуть позбавити права керування на термін від 3 до 6 місяців.

Щодо дзеркального тонування, цей вид повністю заборонений в Україні. За перше порушення передбачено штраф у 340 гривень, а за повторне — сума збільшується до 8 500 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським водіям загрожує новий штраф до 17 000 гривень. У Верховній Раді розглядається законопроєкт №9642, який передбачає суворе покарання для автомобілістів за дрифтування в населених пунктах.

Ми також писали, що народний депутат Ігор Фріс в ефірі Ранок.LIVE сказав, що для того, аби збільшити дохід в бюджет України хоча б вдвічі, потрібно підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Також потрібно запровадити податки на ігровий бізнес та реформувати митницю.