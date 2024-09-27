Тонування авто в Україні — які штрафи платитимуть водії за порушення правил

Штрафи за тонування авто — на яку суму можуть покарати українців у 2024 році
Водії в Україні часто використовують різні методи для захисту своїх автомобілів, одним із яких є тонування скла. Однак не всі види тонування дозволені законодавством. Недотримання правил може призвести до штрафів, а в окремих випадках — навіть до тимчасового позбавлення права керування транспортним засобом.
Про це розповідають Finance.ua.
Штрафи за тонування авто в Україні
Зазначено, що в Україні заборонено використовувати дзеркальні тонувальні плівки на автомобільних склах, оскільки їхнє світлопропускання не відповідає встановленим нормам, що може значно погіршити видимість на дорозі.
Згідно з чинними Правилами дорожнього руху, лобове скло повинно пропускати не менше 75% світлового потоку, а передні бічні стекла — щонайменше 70%. Для задніх вікон автомобіля таких обмежень немає.
Порушення норм щодо тонування автомобільних стекол карається штрафом у розмірі 340 гривень за перший випадок. Якщо правопорушення повториться протягом року, водія можуть позбавити права керування на термін від 3 до 6 місяців.
Щодо дзеркального тонування, цей вид повністю заборонений в Україні. За перше порушення передбачено штраф у 340 гривень, а за повторне — сума збільшується до 8 500 гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українським водіям загрожує новий штраф до 17 000 гривень. У Верховній Раді розглядається законопроєкт №9642, який передбачає суворе покарання для автомобілістів за дрифтування в населених пунктах.
Ми також писали, що народний депутат Ігор Фріс в ефірі Ранок.LIVE сказав, що для того, аби збільшити дохід в бюджет України хоча б вдвічі, потрібно підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Також потрібно запровадити податки на ігровий бізнес та реформувати митницю.
Читайте Новини.LIVE!