Щоденні штрафи для мігрантів у США — що буде з українцями

Рейд міграційної поліції. Фото: Reuters

У Сполучених Штатах Америки можуть запровадити штрафи для мігрантів, які не залишили територію країни попри судове рішення. Передбачається, що людей щоденно штрафуватимуть майже на 1 тис. дол.

Про це пише агентство Reuters.

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Що відбувається

За інформацією журналістів, адміністрація Дональда Трампа планує встановити розмір штрафу для мігрантів за відмову від депортації на рівні 998 доларів на день. Цю суму нараховуватимуть за кожен день перебування людини у США після рішення суду про виїзд. Також у неї можуть конфісковувати майно за несплату штрафу.

"Санкції випливають із закону 1996 року, який вперше застосували у 2018 році, під час першого терміну президентства Трампа", — йдеться у статті.

Речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін у коментарі Reuters сказала, що для іммігрантів, які перебувають в країні нелегально, є мобільний застосунок CBP Home (раніше мав назву CBP One). Ним потрібно скористатися, щоби "самостійно депортуватись і швидко залишити межі країни".

"Якщо вони цього не зроблять, то зіткнуться з наслідками. Це штраф у розмірі 998 доларів за кожен день, коли нелегальний іноземець прострочив остаточний наказ про депортацію", — зазначила вона.

Що буде з українцями у США

Нещодавно деяким українцям, які приїхали до країни в рамках гуманітарної програми U4U, надіслали електронні листи із повідомленням про скасування їхнього статусу та що у них є сім днів, щоб покинути США.

Так згодом представник Міністерства внутрішньої безпеки країни заспокоїв громадян. Він назвав надсилання листів помилкою та запевнив, що програму гуманітарного пароля для українців, запроваджена після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, не скасовують.

Раніше стало відомо, що в Європі можуть скасувати статус біженця для українців, якщо Україна та РФ домовляться про перемир'я. Відповідно, країни ЄС скасують програми підтримки для громадян.

Також ми розповідали, що адміністрація Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус українців. Йдеться про майже 240 тисяч громадян України.