Ежедневные штрафы для мигрантов в США — что будет с украинцами

Рейд миграционной полиции. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах Америки могут ввести штрафы для мигрантов, которые не покинули территорию страны несмотря на судебное решение. Предполагается, что людей ежедневно будут штрафовать почти на 1 тыс. долл.

Об этом пишет агентство Reuters.

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Что происходит

По информации журналистов, администрация Дональда Трампа планирует установить размер штрафа для мигрантов за отказ от депортации на уровне 998 долларов в день. Эту сумму будут начислять за каждый день пребывания человека в США после решения суда о выезде. Также у него могут конфисковывать имущество за неуплату штрафа.

"Санкции из закона 1996 года, который впервые применили в 2018 году, во время первого срока президентства Трампа", — говорится в статье.

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин в комментарии Reuters сказала, что для иммигрантов, находящихся в стране нелегально, есть мобильное приложение CBP Home (ранее называлось CBP One). Им нужно воспользоваться, чтобы "самостоятельно депортироваться и быстро покинуть пределы страны".

"Если они этого не сделают, то столкнутся с последствиями. Это штраф в размере 998 долларов за каждый день, когда нелегальный иностранец просрочил окончательный приказ о депортации", — отметила она.

Что будет с украинцами в США

Недавно некоторым украинцам, которые приехали в страну в рамках гуманитарной программы U4U, прислали электронные письма с сообщением об отмене их статуса и что у них есть семь дней, чтобы покинуть США.

Так впоследствии представитель Министерства внутренней безопасности страны успокоил граждан. Он назвал отправку писем ошибкой и заверил, что программу гуманитарного пароля для украинцев, введенную после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, не отменяют.

Ранее стало известно, что в Европе могут отменить статус беженца для украинцев, если Украина и РФ договорятся о перемирии. Соответственно, страны ЕС отменят программы поддержки для граждан.

Также мы рассказывали, что администрация Трампа планирует отменить временный правовой статус украинцев. Речь идет о почти 240 тысячах граждан Украины.