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Штраф за зберігання дров — як каратимуть людей із села

4 листопада 2024 23:56
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Закон про покарання за зберігання дров — які штрафи і для кого
Заготівля дров на зиму. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Проголосований парламентом закон щодо покарання за зберігання деревини викликав занепокоєння в суспільстві. Оскільки такі заходи здаються знищенням людського комфорту, особливо під час війни на порозі опалювального сезону та зими з блекаутами. І якщо раніше влада закликала готувати дрова і готуватися до важкої зими, тепер вирішила штрафувати людей за дрова без документів. 

Що передбачає новий закон і кого стосується, Новини.LIVE дізналося в юристки Надії Шуляк. 

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Покарання за зберігання дров 

"Нововведення передбачають суттєві покарання за зберігання дров без документів, що підтверджують їхнє походження. Закон ще чекає підпису президента України, але вже викликав занепокоєння серед населення, особливо серед жителів сільської місцевості, де дрова використовуються для обігріву житла", — пояснила юристка.  

Новий закон значно посилює відповідальність за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їх придбання:

  • якщо вартість збереженої деревини перевищує 30 тисяч гривень, власнику загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі;
  • якщо вартість дров є меншою за 30 тисяч гривень, передбачено адміністративну відповідальність зі штрафом від 34 тис. грн. 

На думку депутатів, цей закон повинен запобігти незаконній вирубці та продажу деревини. Однак на думку юристів, він матиме серйозні наслідки для великої кількості жителів сіл, які зберігають дрова без офіційних документів. Юристи вказують на можливі проблеми з виконанням цього закону.

Наприклад, адвокат Олексій Кінебас зазначає, що закон може зачепити практично всіх жителів сільських районів, де дрова часто заготовляють самостійно або купують без офіційних документів. Люди зазвичай купують дрова в місцевих заготівельників, які збирають деревину в заростях і чагарниках, де вона вважається безгосподарною.

"Нові зміни передбачають, що за зберігання дров навіть у невеликих обсягах (одне дерево чи стовбур) можуть бути накладені штрафи, якщо немає документів, які підтверджують походження деревини. В умовах сільської місцевості, де дрова є основним джерелом обігріву, це нововведення може стати проблемою, оскільки значна частина деревини заготовлюється самостійно, й отримання документів на такі дрова для мешканців стає складним", — додала юрист. 

Варто додати, що закон не передбачає перехідних положень, що означає — що у разі його підписання він набуде чинності відразу. Це призведе до ситуації, коли будь-яка людина, яка зберігає вдома дрова без документів, ризикує стати правопорушником, незалежно від того, коли і за яких обставин деревину було придбано.

До кримінальної відповідальності можуть бути притягнуті й ті, хто займається заготівлею дров на власних ділянках або в лісосмугах без дозволів. 

Раніше ми писали, що в Україні можна офіційно придбати дрова. Це можна зробити через інтернет або офлайн. У першому випадку треба відвідати державний інтернет-магазин "ДроваЄ" і оформити замовлення з доставкою. 

дрова штрафи опалювальний сезон зима закон

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