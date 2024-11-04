Закон о наказании за хранение дров — какие штрафы и для кого

Заготовка дров на зиму. Фото: из открытых источников

Проголосованный парламентом закон о наказании за хранение древесины вызвал беспокойство в обществе. Такие меры кажутся уничтожением человеческого комфорта, особенно во время войны на пороге отопительного сезона и зимы с блэкаутами. И если раньше власти призвали готовить дрова и готовиться к тяжелой зиме, теперь решили штрафовать людей за дрова без документов.

Что предусматривает новый закон и кого касается, Новини.LIVE узнало у юриста Надежды Шуляк.

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Наказание за хранение дров

"Нововведения предусматривают существенные наказания за хранение дров без документов, подтверждающих их происхождение. Закон еще ждет подписи президента Украины, но уже вызвал беспокойство среди населения, особенно жителей сельской местности, где дрова используются для обогрева жилья", — объяснила юрист.

Новый закон значительно усиливает ответственность за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их приобретении:

если стоимость хранимой древесины превышает 30 тысяч гривен, владельцу грозит от 5 до 7 лет лишения свободы;

если стоимость дров меньше 30 тысяч гривен, предусмотрена административная ответственность со штрафом от 34 тыс. грн.

По мнению депутатов, этот закон должен предотвратить незаконную вырубку и продажу древесины. Однако, по мнению юристов, он будет иметь серьезные последствия для большого количества жителей сел, которые хранят дрова без официальных документов. Юристы указывают на возможные проблемы с исполнением этого закона.

К примеру, адвокат Алексей Кинебас отмечает, что закон может затронуть практически всех жителей сельских районов, где дрова часто заготавливают самостоятельно или покупают без официальных документов. Люди обычно покупают дрова у местных заготовителей, собирающих древесину в зарослях и кустарниках, где она считается бесхозной.

"Новые изменения предполагают, что за хранение дров даже в небольших объемах (одно дерево или ствол) могут быть наложены штрафы, если нет документов, подтверждающих происхождение древесины. В условиях сельской местности, где дрова являются основным источником обогрева, это нововведение может стать проблемой Поскольку значительная часть древесины заготавливается самостоятельно, и получение документов на такие дрова для жителей становится сложным", — добавила юрист.

Стоит добавить, что закон не предусматривает переходных положений, что означает, что в случае его подписания он вступит в силу сразу. Это приведет к ситуации, когда любой человек, хранящий дома дрова без документов, рискует стать правонарушителем, независимо от того, когда и при каких обстоятельствах древесина была приобретена.

К уголовной ответственности могут быть привлечены и занимающиеся заготовкой дров на собственных участках или в лесополосах без разрешений.

Раньше мы писали, что в Украине можно официально приобрести дрова. Это можно сделать через интернет или офлайн. В первом случае нужно посетить государственный интернет-магазин "ДроваЄ" и оформить заказ с доставкой.