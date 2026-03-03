Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Штраф за прострочений паспорт — скільки доведеться платити у березні

Штраф за прострочений паспорт — скільки доведеться платити у березні

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 17:35
Штраф за прострочений паспорт — яку суму доведеться платити
Поліція спілкується з жінкою, паспорти й гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У  2026 році для українців залишається правило щодо зміни фотографій у паспорті-книжечці. Робити це громадянам потрібно після досягнення 25 або 45 років, причому відмовлятися від паперового документа на користь більш сучасної ID-картки не обов'язково — термін дії паспорта-книжечки безстроковий. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Детальніше про нові фотографії для паспортів

Водноч у Державній міграційній службі (ДМС) раніше пояснювали, що замінити стандартний паспорт громадянина України можна, якщо:

  1. Йдеться про паспорт зразка 1994 року — якщо власник втратив документ, зіпсував, змінив прізвище або ж паспорт викрали.
  2. Людина невклеїла нову фотографію через місяць після досягнення 25 або 45 років — тоді замість паспорта-книжечки буде видана ID-картка. Заміна є обов'язково. 

Штраф за прострочений паспорт 

Штраф можуть виписати у разі, якщо вчасно не вклеїти фото в паспорт старого зразка або не замінити його на документ нового зразка. Тоді документ вважатиметься простроченим і, за статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за використання недійсного паспорта громадянину зроблять попередження або оштрафують на суму від 17 до 51 гривень.

Раніше ми розповідали, що в Україні дозволили множинне громадянство, однак за наявність другого паспорта на людину можуть накласти штрафні санкції. Відомо, через що виникають проблеми. Ще писали, що деякі громадяни через паспорти не зможуть виїхати за кордон. Причина: Кабмін скасував продовження терміну дії закордонних паспортів понад 10 років, 

штраф штрафи паспорти ID-картки паспорт
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації