Штраф за прострочений паспорт — яку суму доведеться платити

У 2026 році для українців залишається правило щодо зміни фотографій у паспорті-книжечці. Робити це громадянам потрібно після досягнення 25 або 45 років, причому відмовлятися від паперового документа на користь більш сучасної ID-картки не обов'язково — термін дії паспорта-книжечки безстроковий.

Детальніше про нові фотографії для паспортів

Водноч у Державній міграційній службі (ДМС) раніше пояснювали, що замінити стандартний паспорт громадянина України можна, якщо:

Йдеться про паспорт зразка 1994 року — якщо власник втратив документ, зіпсував, змінив прізвище або ж паспорт викрали. Людина невклеїла нову фотографію через місяць після досягнення 25 або 45 років — тоді замість паспорта-книжечки буде видана ID-картка. Заміна є обов'язково.

Штраф за прострочений паспорт

Штраф можуть виписати у разі, якщо вчасно не вклеїти фото в паспорт старого зразка або не замінити його на документ нового зразка. Тоді документ вважатиметься простроченим і, за статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за використання недійсного паспорта громадянину зроблять попередження або оштрафують на суму від 17 до 51 гривень.

