Штраф за простроченный паспорт в 2026 году — какая сумма и кого накажут

В 2026 году для украинцев остается правило по смене фотографий в паспорте-книжечке. Если этого не сделать, то можно получить штраф, размер которого в 2026 году колеблется от 17 до 51 гривны.

Подробнее о новых фотографиях для паспортов

В то же время в Государственной миграционной службе (ГМС) ранее объясняли, что заменить стандартный паспорт гражданина Украины можно, если:

Речь идет о паспорте образца 1994 года — если владелец потерял документ, испортил, сменил фамилию или же паспорт похитили. Человек не вклеил новую фотографию через месяц после достижения 25 или 45 лет — тогда вместо паспорта-книжечки будет выдана ID-карта. Замена является обязательно.

Штраф за просроченный паспорт

Штраф могут выписать в случае, если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового образца. Тогда документ будет считаться просроченным и, по статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за использование недействительного паспорта гражданину сделают предупреждение или оштрафуют на сумму от 17 до 51 гривен.

Ранее мы рассказывали, что в Украине разрешили множественное гражданство, однако за наличие второго паспорта на человека могут наложить штрафные санкции. Известно, из-за чего возникают проблемы. Еще писали, что некоторые граждане из-за паспортов не смогут выехать за границу. Причина: Кабмин отменил продление срока действия загранпаспортов свыше 10 лет.