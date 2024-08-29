В НБУ рассказали, как банки будут наказывать клиентов за нарушение финмониторинга

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Банки не имеют права самостоятельно наказывать клиентов за нарушение правил финансового мониторинга. Однако согласно законодательству они могут прекратить сотрудничество с клиентом в случае выявления подозрительных финансовых операций.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также:

Наказание за нарушение финмониторинга

После того как в медиа появилась информация о том, что банки якобы штрафуют клиентов за нарушения в сфере финансового мониторинга и взимают 20% от хранимой на их счетах суммы, Нацбанк заверил, что эти сообщения недостоверны.

"Законодательство по вопросам финансового мониторинга не предусматривает применение банками каких-либо финансовых наказаний к нарушителям правил финансового мониторинга и взысканию за это "штрафа". То есть банки не имеют права применять к гражданам штрафные санкции из-за нарушений в сфере финансового мониторинга", — заявили в НБУ .

Закон о финансовом мониторинге позволяет банкам разрывать деловые отношения с клиентами и закрывать их счета в определенных случаях. В таком случае средства возвращаются клиенту наличными деньгами или на другой счет по предоставленным реквизитам, согласно Положению о финансовом мониторинге. Банк может взимать стандартную комиссию за это.

"Национальный банк Украины со своей стороны также не применяет никаких штрафных санкций к гражданам за нарушение. Все меры влияния регулятора, в том числе и в сфере финансового мониторинга, касаются только финансовых учреждений", — добавляет НБУ.

Что еще нужно знать

Напомним, 27 августа 2024 года в Украине ввели ограничения на карточные переводы. Национальный банк установил временный лимит между физлицами на следующие полгода.

Мы также писали, что Национальный банк Украины обновил правила проведения кассовых сделок в национальной валюте. Теперь ФЛП и юридические лица не смогут получать наличные по расчетам с гражданами, если перевод средств осуществляется без открытия счета.