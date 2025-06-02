Українців штрафують за перевезення дітей в авто у 2025 році — скільки та чому доведеться заплатити

Чоловік встановлює автокрісло в автомобілі. Фото: УНІАН

Водії в Україні повинні завжди дотримуватись правил дорожнього руху (ПДР), особливо якщо їдуть не одні, а з дитиною. Важливо пам'ятати, що діти в автомобілі мають їздити в автокріслі.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які правила мають знати водії, які перевозять у транспортному засобі дітей, та за що може оштрафувати поліція.

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Штраф за перевезення дітей без автокрісла — які суми у 2025 році

Як вказано у частині 10 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил перевезення дітей на водія накладуть штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Отже, якщо дитина їхатиме в автомобілі не в автокріслі, то водія оштрафують на 510 гривень у 2025 році.

Якщо на водія впродовж року накладуть повторну штрафну санкцію за перевезення дитини без автокрісла, то заплатити доведеться більше. Так, сума зросте до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — це 850 гривень.

Які правила перевезення дітей в Україні

Восени 2019 року народні депутати під час засідання Верховної Ради України підтримали зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Цим документом парламент встановив відповідальність за порушення правил перевезення дітей.

Зокрема, порушеннями визнаються перевезення дітей, зріст яких менше за 145 см, або дітей, яким не виповнилося 12 років, у транспортних засобах (ТЗ) без спеціальних дитячих утримувальних систем (автокрісел чи бустерів) з ременями безпеки.

При цьому заборонено, щоби дитина їхала в утримувальній системі на сидінні у першому ряду, тобто поруч із водієм. Відповідальним за порушення правил перевезення дітей є водій.

Важливо також знати й про те, що транспортними засобами в Україні вважаються:

усі види автомобілів;

мотоцикли;

електротранспорт (трамваї та тролейбуси);

трактори;

самохідні машини.

Нагадаємо, що в Україні штрафують водіїв, автомобілі яких обладнані червоним кольором світлового приладу. У нашій країні можна використовувати лише жовтий колір. Дізнавайтесь також, хто може не платити за паркування у 2025 році.