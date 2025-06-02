Украинцев штрафуют за перевозку детей в авто в 2025 году — сколько и почему придется заплатить

Мужчина устанавливает автокресло в автомобиле. Фото: УНИАН

Водители в Украине должны всегда соблюдать правила дорожного движения (ПДД), особенно если едут не одни, а с ребенком. Важно помнить, что дети в автомобиле должны ездить в автокресле.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие правила должны знать водители, которые перевозят в транспортном средстве детей, и за что полиция может оштрафовать.

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Штраф за перевозку детей без автокресла — какие суммы в 2025 году

Как указано в части 10 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за нарушение правил перевозки детей на водителя наложат штраф в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть, если ребенок будет ехать в автомобиле не в автокресле, то водителя оштрафуют на 510 гривен в 2025 году.

Если на водителя в течение года наложат повторную штрафную санкцию за перевозку ребенка без автокресла, то заплатить придется больше. Так, сумма возрастет до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан — это 850 гривен.

Какие правила перевозки детей в Украине

Осенью 2019 года народные депутаты во время заседания Верховной Рады Украины поддержали изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Этим документом парламент установил ответственность за нарушение правил перевозки детей.

В частности, нарушениями признаются перевозка детей, рост которых меньше 145 см, или детей, которым не исполнилось 12 лет, в транспортных средствах (ТС) без специальных детских удерживающих систем (автокресел или бустеров) с ремнями безопасности.

При этом запрещено, чтобы ребенок ехал в удерживающей системе на сиденье в первом ряду, то есть рядом с водителем. Ответственным за нарушение правил перевозки детей является водитель.

Важно также знать и о том, что транспортными средствами в Украине считаются:

все виды автомобилей;

мотоциклы;

электротранспорт (трамваи и троллейбусы);

тракторы;

самоходные машины.

Напомним, что в Украине штрафуют водителей, автомобили которых оборудованы красным цветом светового прибора. В нашей стране можно использовать только желтый цвет. Узнавайте также, кто может не платить за парковку в 2025 году.