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Безплатне паркування — у кого є право у 2025 році

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Дата публікації: 1 червня 2025 15:22
Безплатне паркування авто у 2025 році — хто з українців може не платити за місце на паркінгу
Паркувальник на парковці відкритого типу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Платні парковки в Україні зараз існують практично у кожному великому місті. Однак не усі водії знають, що у деяких з них є законне право не сплачувати за паркомісце для свого автомобіля.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Як зазначається на сайті Дія, право на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів надається:

  • водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю;
  • громадським організаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю.

"Підставою для надання на автостоянці такого місця є видане органом місцевого самоврядування направлення", — зазначається на порталі. 

Водночас у деяких містах України, наприклад у Києві, право на безплатне паркування транспортних засобів надають:

  • учасникам бойових дій;
  • учасникам війни;
  • постраждалим учасникам Революції Гідності;
  • членам сім’ї загиблого ветерана війни;
  • членам сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України. 

Скористатися послугою можна після підтвердження статусу Захисника у міському застосунку Київ Цифровий, після чого: 

  • відкрити розділ "Сервіси водія" — "Погодинне паркування";
  • обрати авто або ввести його номер; 
  • обрати паркінг; 
  • натиснути "Почати паркування".

Раніше повідомлялося, що в Україні посилять права водіїв з інвалідністю. Автовласники, наприклад, по-новому підтверджуватимуть наявність проблем зі здоров'ям. Дізнавайтесь також, за відсутність якого документа водія точно оштрафують.  

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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