Безплатне паркування авто у 2025 році — хто з українців може не платити за місце на паркінгу

Паркувальник на парковці відкритого типу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Платні парковки в Україні зараз існують практично у кожному великому місті. Однак не усі водії знають, що у деяких з них є законне право не сплачувати за паркомісце для свого автомобіля.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Як зазначається на сайті Дія, право на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів надається:

водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю;

громадським організаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю.

"Підставою для надання на автостоянці такого місця є видане органом місцевого самоврядування направлення", — зазначається на порталі.

Водночас у деяких містах України, наприклад у Києві, право на безплатне паркування транспортних засобів надають:

учасникам бойових дій;

учасникам війни;

постраждалим учасникам Революції Гідності;

членам сім’ї загиблого ветерана війни;

членам сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України.

Скористатися послугою можна після підтвердження статусу Захисника у міському застосунку Київ Цифровий, після чого:

відкрити розділ "Сервіси водія" — "Погодинне паркування";

обрати авто або ввести його номер;

обрати паркінг;

натиснути "Почати паркування".

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