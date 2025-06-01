Безплатне паркування авто у 2025 році — хто з українців може не платити за місце на паркінгу

Безплатне паркування — у кого є право у 2025 році
Платні парковки в Україні зараз існують практично у кожному великому місті. Однак не усі водії знають, що у деяких з них є законне право не сплачувати за паркомісце для свого автомобіля.
Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Хто в Україні має право на безплатне паркування у 2025 році
Як зазначається на сайті Дія, право на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів надається:
- водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю;
- громадським організаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю.
"Підставою для надання на автостоянці такого місця є видане органом місцевого самоврядування направлення", — зазначається на порталі.
Водночас у деяких містах України, наприклад у Києві, право на безплатне паркування транспортних засобів надають:
- учасникам бойових дій;
- учасникам війни;
- постраждалим учасникам Революції Гідності;
- членам сім’ї загиблого ветерана війни;
- членам сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України.
Скористатися послугою можна після підтвердження статусу Захисника у міському застосунку Київ Цифровий, після чого:
- відкрити розділ "Сервіси водія" — "Погодинне паркування";
- обрати авто або ввести його номер;
- обрати паркінг;
- натиснути "Почати паркування".
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