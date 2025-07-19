Штрафи для медійників — яку заборону запроваджує влада

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні медіа заборонять повʼязувати адвоката з клієнтом. За порушення передбачені штрафи, які сягатимуть майже 7 тисяч гривень.

Відповідний проєкт закону №12320 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності" у другому читанні підтримала Верховна Рада України.

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Детальніше про нововведення

Згідно з документом, за публічне ототожнення адвоката і клієнта, який отримує професійну правничу допомогу, в Україні штрафуватимуть. Розмір штрафів парламент встановив на такому рівні:

від 3,4 тисячі гривень до 5,1 тисячі гривень платитимуть громадяни;

від 5,1 тисячі гривень до 6,8 тисячі гривень — посадовці.

якщо скоїти правопорушення вдруге впродовж року, то заплатити доведеться від 10,2 тисячі гривень до 13,6 тисячі гривень.

У законопроєкті зазначається, що публічним поширенням вважатиметься розповсюдження інформації:

у засобах масової інформації (ЗМІ);

журналістами;

громадськими об’єднаннями;

профспілками тощо.

"Законопроєкт направлений на створення реального та дієвого механізму захисту прав адвокатів та гарантій їх професійної діяльності, що на практиці буде сприяти

реалізації конституційних прав громадян на професійну правничу допомогу", — йдеться у пояснювальній записці.

Одним із творців законодавчої ініціативи є колишній нардеп від забороненої зараз політсили "ОПЗЖ" Григорій Мамка, який розповів журналістам Слідство.Інфо, що третього читання для цього законопроєкта не буде — ВР вже підтримала документ у цілому та зобовʼязала голову парламенту віддати законопроєкт на підпис президенту України.

Про що ще варто знати

Раніше стало відомо, що парламентський комітет з антикорупційної політики не підтримує законопроєкт №12320, оскільки він обмежує свободу слова та може перетворитися в інструмент цензури. Як пояснила Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, Анастасія Радіна, законопроєкт дозволяє притягати до адміністративної відповідальності журналістів, які у своїх матеріалах просто напишуть, що певний адвокат представляє або представляв інтереси конкретної особи.

Нагадаємо, що в Україні планують змінити методику розрахунку штрафів. Оновлення можуть запровадити вже у 2026 році. Дізнавайтесь також, через які борги в українців можуть арештувати майно.