Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Штраф более чем в 6 тыс. грн — за что украинцев заставят платить

Штраф более чем в 6 тыс. грн — за что украинцев заставят платить

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 18:46
Штрафы для медийщиков — какой запрет вводит власть
Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине медиа запретят связывать адвоката с клиентом. За нарушение предусмотрены штрафы, которые будут достигать почти 7 тысяч гривен.

Соответствующий проект закона №12320 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно обеспечения соблюдения гарантий адвокатской деятельности" во втором чтении поддержала Верховная Рада Украины.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о нововведениях

Согласно документу, за публичное отождествление адвоката и клиента, который получает профессиональную юридическую помощь, в Украине будут штрафовать. Размер штрафов парламент установил на таком уровне:

  • от 3,4 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен будут платить граждане;
  • от 5,1 тысячи гривен до 6,8 тысячи гривен — должностные лица.
  • если совершить правонарушение второй раз в течение года, то заплатить придется от 10,2 тысячи гривен до 13,6 тысячи гривен.

В законопроекте отмечается, что публичным распространением будет считаться публикация информации:

  • в средствах массовой информации (СМИ);
  • журналистами;
  • общественными объединениями;
  • профессиональными союзами и тому подобное.

"Законопроект направлен на создание реального и действенного механизма защиты прав адвокатов и гарантий их профессиональной деятельности, что на практике будет способствовать
реализации конституционных прав граждан на профессиональную юридическую помощь", — говорится в пояснительной записке.

Одним из создателей законодательной инициативы является бывший нардеп от запрещенной сейчас политсилы "ОПЗЖ" Григорий Мамка, который рассказал журналистам Слідство.Інфо, что третьего чтения для этого законопроекта не будет — ВР уже поддержала документ в целом и обязала председателя парламента отдать законопроект на подпись президенту Украины.

О чем еще стоит знать

Ранее стало известно, что парламентский комитет по антикоррупционной политике не поддерживает законопроект №12320, поскольку он ограничивает свободу слова и может превратиться в инструмент цензуры. Как пояснила Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, законопроект позволяет привлекать к административной ответственности журналистов, которые в своих материалах просто напишут, что определенный адвокат представляет или представлял интересы конкретного гражданина.

Напомним, что в Украине планируют изменить методику расчета штрафов. Обновления могут ввести уже в 2026 году. Узнавайте также, из-за каких долгов у украинцев могут арестовать имущество.

журналисты СМИ штраф клиенты адвокат
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации