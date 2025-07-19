Штрафы для медийщиков — какой запрет вводит власть

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине медиа запретят связывать адвоката с клиентом. За нарушение предусмотрены штрафы, которые будут достигать почти 7 тысяч гривен.

Соответствующий проект закона №12320 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно обеспечения соблюдения гарантий адвокатской деятельности" во втором чтении поддержала Верховная Рада Украины.

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Согласно документу, за публичное отождествление адвоката и клиента, который получает профессиональную юридическую помощь, в Украине будут штрафовать. Размер штрафов парламент установил на таком уровне:

от 3,4 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен будут платить граждане;

от 5,1 тысячи гривен до 6,8 тысячи гривен — должностные лица.

если совершить правонарушение второй раз в течение года, то заплатить придется от 10,2 тысячи гривен до 13,6 тысячи гривен.

В законопроекте отмечается, что публичным распространением будет считаться публикация информации:

в средствах массовой информации (СМИ);

журналистами;

общественными объединениями;

профессиональными союзами и тому подобное.

"Законопроект направлен на создание реального и действенного механизма защиты прав адвокатов и гарантий их профессиональной деятельности, что на практике будет способствовать

реализации конституционных прав граждан на профессиональную юридическую помощь", — говорится в пояснительной записке.

Одним из создателей законодательной инициативы является бывший нардеп от запрещенной сейчас политсилы "ОПЗЖ" Григорий Мамка, который рассказал журналистам Слідство.Інфо, что третьего чтения для этого законопроекта не будет — ВР уже поддержала документ в целом и обязала председателя парламента отдать законопроект на подпись президенту Украины.

О чем еще стоит знать

Ранее стало известно, что парламентский комитет по антикоррупционной политике не поддерживает законопроект №12320, поскольку он ограничивает свободу слова и может превратиться в инструмент цензуры. Как пояснила Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, законопроект позволяет привлекать к административной ответственности журналистов, которые в своих материалах просто напишут, что определенный адвокат представляет или представлял интересы конкретного гражданина.

Напомним, что в Украине планируют изменить методику расчета штрафов. Обновления могут ввести уже в 2026 году. Узнавайте также, из-за каких долгов у украинцев могут арестовать имущество.